PODCAST CANLI YAYIN

Steam çöktü mü? 7 Ekim 2025’te dünya genelinde erişim sorunu! Ne zaman düzelecek?

Dünyanın en büyük dijital oyun platformu Steam, 7 Ekim Salı akşamı milyonlarca kullanıcı için ulaşılamaz hale geldi. Özellikle akşam saatlerinde yoğunlaşan erişim problemleri nedeniyle oyuncular mağazaya giremedi, indirme işlemleri durdu ve arkadaş listesi gibi özellikler kullanılamadı.

Giriş Tarihi:
Steam çöktü mü? 7 Ekim 2025’te dünya genelinde erişim sorunu! Ne zaman düzelecek?

Oyun dünyasının en çok kullanılan platformu Steam, 7 Ekim akşamı adeta kilitlendi. Milyonlarca kullanıcı aynı anda erişim sorunlarıyla karşılaşınca sosyal medyada büyük bir hareketlilik yaşandı.

🌍 Dünya genelinde kullanıcılar etkiledi

Kesinti yalnızca Türkiye'de değil, global çapta milyonlarca oyuncuyu etkiledi. Kullanıcılar sosyal medyada "Steam çöktü mü?" sorusunu gündeme taşırken, özellikle mağaza sayfalarının hiç yüklenmediği, oyun içi sohbetin çalışmadığı ve oturum açma denemelerinin başarısız olduğu paylaşıldı.

⚡ Sorunun nedeni henüz netleşmedi

Uzmanlara göre bu tür kesintiler genellikle iki nedenden kaynaklanıyor:

  • Sunuculara aşırı yüklenme sonucu bağlantı sorunları,

  • Ağ altyapısında yaşanan geçici arızalar.

Benzer şekilde geçmişte de yoğun saatlerde benzeri erişim sıkıntıları yaşanmıştı. Bazı oyuncular "Sunucuya bağlanılamıyor" uyarısı alırken, bazıları da oyunlarını başlatamadıklarını belirtti.

🕒 Sorun ne zaman çözülecek?

Steam'in sahibi Valve Corporation, kısa süreli kesintilerde genellikle resmi açıklama yapmıyor. Ancak kullanıcı raporlarına göre bazı bölgelerde erişim kademeli olarak normale dönmeye başladı. Eğer sorun planlı bir bakım ya da güncellemeden kaynaklanmıyorsa, birkaç saat içinde tamamen düzelmesi bekleniyor.

📱 Sosyal medya gündeminde

Twitter (X), Reddit ve forumlarda kullanıcılar yaşadıkları problemleri paylaşarak bilgi almaya çalıştı. Kısa sürede "Steam çöktü" ifadesi trendler arasında üst sıralara çıktı.

Yapay zeka çipleri yeni nesil cihazlarda yerini alacakYapay zeka çipleri yeni nesil cihazlarda yerini alacak
Yapay zeka çipleri yeni nesil cihazlarda yerini alacak
2025 Steam Sonbahar İndirimi: Cyberpunk 2077, God of War ve daha fazlasında dev indirim2025 Steam Sonbahar İndirimi: Cyberpunk 2077, God of War ve daha fazlasında dev indirim
2025 Steam Sonbahar İndirimi: Cyberpunk 2077, God of War ve daha fazlasında dev indirim

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
Son dakika! İsrail alıkoyduğu Türk vatandaşları İstanbul'da! "Abluka kırılana kadar devam edeceğiz"
Başkan Erdoğan Putin ile görüştü: Gazze ve kalıcı barış vurgusu!
Borsa İstanbul
CANLI ANLATIM | Hamas ve İsrail rehine takası için müzakerelere başladı! Türkiye de masada: MİT Başkanı Kalın Mısır yolcusu
Başkan Erdoğan'dan Türk Devletleri Teşkilatı 12. Zirvesi'nde Filistin mesajı: İsrail bölgeye tehdittir! | Ortak alfabe mesajı
Serdar Öktem suikastında saldırganlar kamerada! Polis failleri 2 saatte yakaladı
Türk Telekom
Beşiktaş'ın planı belli! İlk yolcu ve transfer ortaya çıktı
Yolcudan valiz parası! İBB'den tepki çeken "metro" kararı
Ahmed Şara Şam’da YPG/SDG elebaşı Mazlum Abdi ile görüşecek! Abdi'den sonra Barrack
Fenerbahçe'den orta sahaya dev transfer! O yıldızın üstü çizildi
Sözcü'den itirafçı Aziz İhsan Aktaş'a tehdit ve şantaj! Özgür Cebe'den zamanlaması manidar haberler...
Başkan Erdoğan'dan Azerbaycan'a TDT çıkarması! Gebele'de imzalar atıldı | Ankara'dan ortak alfabe adımı
Son dakika! Avukat Serdar Öktem'e silahlı saldırı: Hayatını kaybetti! 13 şüpheli gözaltına alındı | Dikkat çeken Daltonlar detayı
CHP'li belediyelerde su krizi! Ankara, Bursa ve İzmir...Suya muhtaç hale getirdiler!
Emeklilik hayaliniz bir harfle bitebilir: SGK’dan uyarı geldi! Hizmet dökümünde “K” yazıyorsa dikkat
MHP lideri Devlet Bahçeli'den bir İmralı çıkışı daha: YPG-SDG'ye çağrı yapsın | CHP'den hiçbir halt olmaz
CHP’de kriz kampı! Özgür Özel o isimle tartıştı: Hemen kankana yetiştiriyorsun | Korku başladı: Yolsuzluk iddianamesi geliyor
Gazze’de iki yıllık soykırım! On binlerce şehit, on binlerce yaralı: İsrail tüm kaynakları yok ediyor
Nerede o eski Fındık Kurdu Berna! Son haliyle gündem oldu