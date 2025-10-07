Steam çöktü mü? 7 Ekim 2025’te dünya genelinde erişim sorunu! Ne zaman düzelecek?

Oyun dünyasının en çok kullanılan platformu Steam, 7 Ekim akşamı adeta kilitlendi. Milyonlarca kullanıcı aynı anda erişim sorunlarıyla karşılaşınca sosyal medyada büyük bir hareketlilik yaşandı.

🌍 Dünya genelinde kullanıcılar etkiledi Kesinti yalnızca Türkiye'de değil, global çapta milyonlarca oyuncuyu etkiledi. Kullanıcılar sosyal medyada "Steam çöktü mü?" sorusunu gündeme taşırken, özellikle mağaza sayfalarının hiç yüklenmediği, oyun içi sohbetin çalışmadığı ve oturum açma denemelerinin başarısız olduğu paylaşıldı. ⚡ Sorunun nedeni henüz netleşmedi Uzmanlara göre bu tür kesintiler genellikle iki nedenden kaynaklanıyor: Sunuculara aşırı yüklenme sonucu bağlantı sorunları,

Ağ altyapısında yaşanan geçici arızalar. Benzer şekilde geçmişte de yoğun saatlerde benzeri erişim sıkıntıları yaşanmıştı. Bazı oyuncular "Sunucuya bağlanılamıyor" uyarısı alırken, bazıları da oyunlarını başlatamadıklarını belirtti.