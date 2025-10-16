Instagram yeni özelliği duyurdu: Artık uzaktan kumanda ile izlenebilecek

Sosyal medya uygulaması Instagram, televizyonlar için özel bir uygulama üzerinde çalıştığını resmi olarak açıkladı. Platformun başkanı Adam Mosseri, kullanıcıların artık televizyon üzerinden Reels videolarını kaydırabileceği yeni bir deneyim sunacaklarını duyurdu.
Instagram TV Uygulaması Geliyor
Instagram, mobilde yakaladığı video izleme alışkanlığını artık büyük ekranlara taşıyor. Yeni geliştirilen Instagram TV uygulaması, kullanıcıların televizyon üzerinden tıpkı YouTube Shorts veya TikTok videolarında olduğu gibi dikey videolar arasında kolayca geçiş yapmasını sağlayacak.
Uzaktan kumanda ile "reels devri" başlıyor
Bu adım, platformun son dönemdeki video odaklı dönüşümünü bir adım daha ileriye taşıyor. Artık televizyon karşısında otururken, uzaktan kumanda yardımıyla Reels içerikleri arasında gezmek mümkün olacak.