Instagram yeni özelliği duyurdu: Artık uzaktan kumanda ile izlenebilecek

Sosyal medya uygulaması Instagram, video içerik stratejisini bir adım öteye taşıyarak televizyonlara açılmaya hazırlanıyor. TikTok’un izleme alışkanlıklarını televizyona taşıyan bu adım, sosyal medya platformlarının gelecekte nasıl evrileceğine dair önemli ipuçları veriyor.

Sosyal medya uygulaması Instagram, televizyonlar için özel bir uygulama üzerinde çalıştığını resmi olarak açıkladı. Platformun başkanı Adam Mosseri, kullanıcıların artık televizyon üzerinden Reels videolarını kaydırabileceği yeni bir deneyim sunacaklarını duyurdu.

Instagram TV Uygulaması Geliyor

Instagram, mobilde yakaladığı video izleme alışkanlığını artık büyük ekranlara taşıyor. Yeni geliştirilen Instagram TV uygulaması, kullanıcıların televizyon üzerinden tıpkı YouTube Shorts veya TikTok videolarında olduğu gibi dikey videolar arasında kolayca geçiş yapmasını sağlayacak.

Uzaktan kumanda ile "reels devri" başlıyor

Bu adım, platformun son dönemdeki video odaklı dönüşümünü bir adım daha ileriye taşıyor. Artık televizyon karşısında otururken, uzaktan kumanda yardımıyla Reels içerikleri arasında gezmek mümkün olacak.

Neden TV'ye taşınıyor?

Instagram'ın bu hamlesinin arkasında kullanıcıların video izleme sürelerini artırma hedefi bulunuyor. Son yıllarda videoların süresi uzarken, algoritmanın da video içeriklerine daha fazla öncelik vermesi dikkat çekmişti. Dikey video tüketimi hızla artarken, Instagram da bu alışkanlığı televizyonlara taşımayı planlıyor.

Ne Zaman Kullanıma Sunulacak?

Instagram TV uygulamasının 2026 yılının ikinci çeyreğinde resmi olarak kullanıma sunulması bekleniyor. Daha önce Google TV'lerde farklı yöntemlerle Instagram'a erişim sağlanabiliyordu; ancak bu yeni sürüm, televizyonlar için optimize edilmiş bir deneyim sunacak. Bu sayede kullanıcılar, içerikleri daha yüksek çözünürlükte ve kesintisiz bir şekilde izleyebilecek.

Hangi Televizyonlar Destekleyecek?

Sadece Google TV değil, aynı zamanda belirli markaların kendi işletim sistemine sahip televizyonları da bu yeni uygulamayı destekleyecek. Böylece Instagram TV, akıllı televizyon ekosistemine geniş çapta entegre olacak.

YouTube'a Rakip Olabilir mi?

Instagram'ın televizyon atağı, doğal olarak YouTube ile olan rekabeti de yeniden gündeme getirdi. Televizyonlarda uzun süredir video içeriklerinin lideri olan YouTube'a karşı Instagram'ın nasıl bir performans sergileyeceği merak konusu. Yine de uzmanlar, Instagram'ın geniş kullanıcı kitlesini televizyon ekranlarına taşımasının, dijital içerik tüketiminde yeni bir dönemi başlatabileceği görüşünde.

