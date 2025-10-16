takvim-logo

Instagram çöktü mü, dondu mu? 16 Ekim Instagram keşfet neden yenilenmiyor, ne zaman çözülecek?

Popüler sosyal medya platformu Instagram erişim sorunlarıyla gündeme geldi. Türkiye’nin birçok bölgesinden kullanıcılar, uygulamaya girmekte zorluk yaşadıklarını ve içeriklerin yüklenmediğini belirtti.

"Instagram çöktü mü?" sorusu hem arama motorlarında hem de sosyal medya platformlarında en çok konuşulan başlıklardan biri haline geldi. Kullanıcılar özellikle akış yenilenmeme, hikayelerin yüklenmemesi ve mesaj gönderim hataları gibi sorunlarla karşılaştıklarını belirtiyor.

Kesinti raporlarını takip eden Downdetector verilerine göre, 10.00 civarında şikayetlerde keskin bir artış görüldü. Son 24 saatte yapılan kullanıcı bildirimleri, özellikle Türkiye ve Avrupa genelinde erişim sorunlarının yoğunlaştığını gösteriyor.

Meta'dan Henüz Resmi Açıklama Yok

Instagram'ın bağlı bulunduğu çatı şirket Meta, erişim sorununa ilişkin henüz bir açıklama yapmadı. Kesintinin bölgesel mi yoksa küresel mi olduğu konusunda da net bir bilgi paylaşılmadı.

Kullanıcılara Geçici Çözüm Önerisi

Uzmanlar, erişim sorunu yaşayan kullanıcıların cihazlarını yeniden başlatmayı, uygulamayı güncellemeyi veya internet bağlantılarını kontrol etmeyi denemelerini öneriyor.
Ancak sorun doğrudan Instagram'ın altyapısından kaynaklanıyorsa, bu adımlar geçici bir çözüm sağlamayabilir.

Erişim Ne Zaman Düzelecek?

Platformda yaşanan aksaklıkların ne zaman giderileceği konusunda şu an için net bir bilgi bulunmuyor.