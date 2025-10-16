Instagram çöktü mü, dondu mu? 16 Ekim Instagram keşfet neden yenilenmiyor, ne zaman çözülecek?

Popüler sosyal medya platformu Instagram erişim sorunlarıyla gündeme geldi. Türkiye’nin birçok bölgesinden kullanıcılar, uygulamaya girmekte zorluk yaşadıklarını ve içeriklerin yüklenmediğini belirtti.

takvim.com.tr

Giriş Tarihi: 16 Ekim 2025 11:22

Paylaş





ABONE OL

"Instagram çöktü mü?" sorusu hem arama motorlarında hem de sosyal medya platformlarında en çok konuşulan başlıklardan biri haline geldi. Kullanıcılar özellikle akış yenilenmeme, hikayelerin yüklenmemesi ve mesaj gönderim hataları gibi sorunlarla karşılaştıklarını belirtiyor.

(Kaynak: Downdetector) Kesinti raporlarını takip eden Downdetector verilerine göre, 10.00 civarında şikayetlerde keskin bir artış görüldü. Son 24 saatte yapılan kullanıcı bildirimleri, özellikle Türkiye ve Avrupa genelinde erişim sorunlarının yoğunlaştığını gösteriyor.