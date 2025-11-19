Google’dan dev adım: Gemini 3 Pro yapay zekada zirveye oturdu!

Yapay zeka yarışı, teknoloji devlerinin her güncellemesinde yeniden hız kazanıyor. Google, Gemini üçüncü nesilde yeni bir çağ başlatmayı hedeflediğini iddia ediyor. Gemini 3 Pro, yapay zeka modellerinin karşılaştırıldığı LMArena Liderlik Tablosu'nda 1.501 puan ile rekor kırarak zirveye yerleşti. Model, önceki nesil Gemini 2.5 Pro'nun altı ay boyunca koruduğu bir numaralık tahtını devraldı. Doktora seviyesi muhakeme gerektiren testlerde de çığır açan sonuçlar elde eden model, Humanity's Last Exam'de yüzde 37,5, GPQA Diamond testinde yüzde 91,9 başarı gösterdi. Matematik alanında ise MathArena Apex'te yüzde 23,4'lük skoruyla sınır modeller için yeni bir standart belirledi. Çoklu modalite konusunda da öne çıkan Gemini 3 Pro, MMMU-Pro'da yüzde 81, Video- MMMU'da yüzde 87,6 skorlarıyla metin, görsel ve video analizi yeteneklerini kanıtladı. SimpleQA Verified testinde yüzde 72,1'lik başarısı, modern bilim ve matematik gibi çeşitli konularda güvenilir sonuçlar üretebileceğini gösteriyor.



DAHA KARMAŞIK ÖDEVLERİ ÇÖZÜYOR



Gemini 3, Google Arama, Gemini uygulaması ve Google'ın çeşitli platformlarında kullanıma sunuluyor. Ayda 650 milyon kullanıcıya ulaşan Gemini uygulaması, yeni modelle birlikte köklü bir güncelleme aldı. Kullanıcılar, model seçici menüsünden "Düşünme" seçeneğini işaretleyerek Gemini 3 Pro'ya erişebiliyor. Google AI Plus, Pro ve Ultra aboneleri daha yüksek kullanım limitlerine sahip olacak. Özellikle kolej öğrencilerine yönelik önemli bir adım atıldı: Google AI Pro'ya bir yıl boyunca ücretsiz erişim imkanı sunuluyor. Günlük kullanımda fark edilecek en önemli değişiklikler arasında daha akıllı, özlü ve doğrudan yanıtlar yer alıyor. Google'a göre model, "klişelerden ve dalkavukluktan kaçınarak ihtiyacınız olanı söylüyor". Ödev fotoğraflarının analiz edilmesinden ders notlarının deşifre edilmesine, karmaşık bilimsel kavramların açıklanmasından görselleştirme kodları üretilmesine kadar geniş bir yelpazede kullanım senaryoları sunuluyor.

AJANLAR VE AKILLI ARAMALAR

Yeni özellikler arasında "Üretken Arayüzler" de dikkat çekiyor. Bu özellik, kullanıcının isteğine özel olarak tasarlanmış arayüzler oluşturabiliyor. Ayrıca Google AI Ultra üyelerine sunulan Gemini Agent, karmaşık ve çok adımlı görevleri kullanıcı adına organize edip tamamlayabiliyor. Google Arama'da da Gemini 3 entegrasyonu gerçekleştirildi. ABD'deki Google AI Pro ve Ultra aboneleri, Yapay Zeka Modu'nda Gemini 3 Pro'yu kullanarak daha dinamik görsel düzenler, etkileşimli araçlar ve simülasyonlarla desteklenen arama sonuçlarına erişebiliyor. AI Overviews özelliği şu anda ayda 2 milyar kullanıcıya ulaşıyor. Google ayrıca Gemini 3 Deep Think adlı gelişmiş muhakeme modunu tanıttı. Bu mod, Gemini 3'ün performansını daha da ileri taşıyor. Şimdilik güvenlik test kullanıcılarına sunulan bu özellik, Google AI Ultra abonelerine de açılacak.



İŞ DÜNYASINDA DÖNÜŞÜM BAŞLIYOR



Google Cloud AI Başkan Yardımcısı Saurabh Tiwary, Gemini 3'ün Gemini Enterprise ve Vertex AI üzerinden şirketlere sunulduğunu açıkladı. Google'ın bulut müşterilerinin yüzde 70'inden fazlası yapay zeka çözümlerini kullanırken, 13 milyon geliştirici üretken modellerle uygulama geliştirmiş durumda. Gelişmiş Muhakeme ve Çoklu Modalite: Gemini 3, metin, video ve dosyaları eş zamanlı analiz edebiliyor. Sağlık sektöründe radyoloji görüntülerinin analizi, endüstriyel alanlarda ise makine log akışlarının analiz edilerek ekipman arızalarının önceden tahmin edilmesini mümkün hale geliyor.

Güçlü Ajan Kodlama ve Arayüz Oluşturma: Şirketler tek bir komutla tam bir arayüz prototipi oluşturabiliyor ve ajan kodlama sayesinde hızla üretime geçebiliyor. Bu, uygulama geliştirme süreçlerini önemli ölçüde hızlandırıyor. Gelişmiş Araç Kullanımı ve Planlama: Model, uzun süreli görevleri, geniş araç setlerini ve kurumsal veri akışlarını kullanarak karmaşık planlama yapabiliyor. Finansal planlama, tedarik zinciri optimizasyonu ve sözleşme değerlendirmesi gibi süreçler Gemini 3 ile yürütülebiliyor.