GAMEON Şampiyonluk Ligi’nde Yaz Mevsimi şampiyonu belli oldu

Türk Telekom, teknoloji alanındaki bilgi birikimini hayatın her alanına aktarmayı sürdürüyor. Oyun ekosistemine sağladığı katkılarla sporun dijitalleşmesine katkı sağlayan Türk Telekom, oyun odaklı markası GAMEON ile Espora destek vermeye devam ediyor. GAMEON, Esporun en köklü oyunlarından League of Legends'ın resmi Türkiye liginin isim sponsoru olarak GAMEON Şampiyonluk Ligi Yaz Mevsimi Finali'nde oyuncuların hayatına dokunan eğlenceli anlar yaşattı. ESA Arena'da düzenlenen GAMEON Şampiyonluk Ligi Yaz Mevsimi Büyük Finali'nde heyecan dolu anlar yaşandı. Finalde karşı karşıya gelen Oyuneks Bushido Wildcats ile Misa Esports nefes kesen final serisinde Misa Esports 3-2'lik skorla kazandı. Final boyunca üstün performans sergileyen Mihile, GAMEON MVP Kupası'nın sahibi oldu. GAMEON Şampiyonluk Ligi Yaz Mevsimi'nin sona ermesiyle birlikte dört temsilcimiz, EMEA Masters'ta ülkemizi temsil edecek. Oyuneks Bushido Wildcats, Misa Esports ve ULF Esports doğrudan grup aşamasından turnuvaya katılmaya hak kazanırken, Beşiktaş Esports ise ön eleme aşamasından turnuvaya dahil olacak.

5 MAÇLIK FİNAL

Sezon boyunca GAMEON ile özel anlara sahne alan GAMEON Şampiyonluk Ligi'nde Yaz Mevsimi ESA Arena'da düzenlenen final ile son buldu. Büyük Final'de Oyuneks Bushido Wildcats ve Misa Esports beş maçlık seride karşı karşıya geldi. Takımlarını desteklemek için gelen binlerce taraftar ve oyunseverin takip ettiği Büyük Finalde Misa Esports rakibi Oyuneks Bushido Wildcats'i 3-2'lik skorla mağlup ederek Yaz Mevsimi şampiyonu oldu.

