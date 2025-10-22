Dolandırıcılardan Akılalmaz Tuzak! Popüler Siteleri Kopyalayıp Reklamla Üst Sıraya Çıkıyorlar

📱 Sosyal Medyada Hızla Yayılıyor

Dolandırıcılık vakalarının çoğunun sosyal medya üzerinden yayıldığı belirtiliyor. Gerçek markaların kampanyalarını taklit eden sahte hesaplar, "büyük indirim", "sınırlı stok" gibi dikkat çekici ifadelerle kullanıcıları linke tıklamaya yönlendiriyor. Bu linkler genellikle kişisel verileri hedefliyor — kullanıcı adı, parola, kredi kartı bilgileri gibi bilgiler kötü niyetli kişilerin eline geçiyor.

Son günlerde bir kullanıcı, ülke genelinde oldukça bilinen ikinci el satış sitesinin birebir kopyalandığını fark etti. Kullanıcı, paylaşım yapılan ürünün bağlantısını kontrol ettiğinde gerçek sitede böyle bir ilan bulunmadığını tespit etti. Bu olay, sosyal medyada geniş yankı uyandırdı ve binlerce kişi benzer mağduriyetleri paylaştı.

🔐 Uzmanlardan Güvenlik Tavsiyeleri

Siber güvenlik uzmanları, bu tür dolandırıcılıklara karşı dikkat edilmesi gereken bazı önemli noktaları şöyle sıralıyor: