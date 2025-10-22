Dolandırıcılardan Akılalmaz Tuzak! Popüler Siteleri Kopyalayıp Reklamla Üst Sıraya Çıkıyorlar

Uzmanlar, kullanıcıları tanıdık numaralardan gelse dahi gelen linklere tıklamadan önce adresi mutlaka kontrol etmeleri konusunda uyarıyor.
🕵️♂️ Gerçek Siteyi Birebir Taklit Ediyorlar
Dolandırıcıların son dönemlerdeki en sık kullandığı yöntemlerden biri, popüler markaların web sitelerinin birebir kopyasını hazırlamak. Bu siteler, logodan renk tonlarına kadar neredeyse ayırt edilemeyecek şekilde tasarlanıyor. Hedef, kullanıcıyı "güvenli alışveriş" hissine kaptırarak ödeme yapmasını sağlamak.
Sahte sitelere yönlendirilen kullanıcılar, genellikle "ürün piyasa fiyatının çok altında" gibi cazip ilanlarla kandırılıyor. Dolandırıcı, vatandaşı sözde alışveriş için kendi hazırladığı bağlantıya yönlendiriyor. Kullanıcı, gerçek siteyle aynı görünen bu platformda ödeme işlemini tamamlıyor ancak ne ürün eline ulaşıyor ne de dolandırıcıya ulaşabiliyor.
💻 Ufak Harf Farkları, Büyük Kaybettiriyor
Uzmanlara göre, bu sahte sitelerin çoğu orijinal adreslerden yalnızca küçük detaylarla ayrılıyor. Örneğin, ".com" yerine ".net" uzantısı kullanmak ya da markanın adında tek bir harf eklemek gibi küçük farklar, gözden kaçabiliyor. Bu sayede dolandırıcılar, arama motorlarına reklam vererek sahte sitelerini üst sıralara taşıyor ve fark edilmeden binlerce kişiyi kandırabiliyor.
Siber güvenlik uzmanları, "Bir harf farkıyla dolandırılıyorsunuz" diyerek vatandaşları uyarıyor. Arama sonuçlarında çıkan her bağlantıya güvenmemek, alışveriş yapılacak sitenin resmi adresini doğrudan yazmak gerektiği vurgulanıyor.