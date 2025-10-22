PODCAST CANLI YAYIN

Dolandırıcılardan Akılalmaz Tuzak! Popüler Siteleri Kopyalayıp Reklamla Üst Sıraya Çıkıyorlar

Online alışverişin günlük hayatın vazgeçilmez bir parçası haline gelmesiyle, dolandırıcılar da yeni yöntemlerle tüketicileri hedef almaya başladı. Özellikle tanınmış markaların güvenilirliğinden faydalanarak oluşturulan sahte internet siteleri, her geçen gün daha fazla kişiyi mağdur ediyor.

Giriş Tarihi:
Dolandırıcılardan Akılalmaz Tuzak! Popüler Siteleri Kopyalayıp Reklamla Üst Sıraya Çıkıyorlar

Uzmanlar, kullanıcıları tanıdık numaralardan gelse dahi gelen linklere tıklamadan önce adresi mutlaka kontrol etmeleri konusunda uyarıyor.

Fotoğraflar: AAFotoğraflar: AA

🕵️‍♂️ Gerçek Siteyi Birebir Taklit Ediyorlar

Dolandırıcıların son dönemlerdeki en sık kullandığı yöntemlerden biri, popüler markaların web sitelerinin birebir kopyasını hazırlamak. Bu siteler, logodan renk tonlarına kadar neredeyse ayırt edilemeyecek şekilde tasarlanıyor. Hedef, kullanıcıyı "güvenli alışveriş" hissine kaptırarak ödeme yapmasını sağlamak.

Sahte sitelere yönlendirilen kullanıcılar, genellikle "ürün piyasa fiyatının çok altında" gibi cazip ilanlarla kandırılıyor. Dolandırıcı, vatandaşı sözde alışveriş için kendi hazırladığı bağlantıya yönlendiriyor. Kullanıcı, gerçek siteyle aynı görünen bu platformda ödeme işlemini tamamlıyor ancak ne ürün eline ulaşıyor ne de dolandırıcıya ulaşabiliyor.

💻 Ufak Harf Farkları, Büyük Kaybettiriyor

Uzmanlara göre, bu sahte sitelerin çoğu orijinal adreslerden yalnızca küçük detaylarla ayrılıyor. Örneğin, ".com" yerine ".net" uzantısı kullanmak ya da markanın adında tek bir harf eklemek gibi küçük farklar, gözden kaçabiliyor. Bu sayede dolandırıcılar, arama motorlarına reklam vererek sahte sitelerini üst sıralara taşıyor ve fark edilmeden binlerce kişiyi kandırabiliyor.

Siber güvenlik uzmanları, "Bir harf farkıyla dolandırılıyorsunuz" diyerek vatandaşları uyarıyor. Arama sonuçlarında çıkan her bağlantıya güvenmemek, alışveriş yapılacak sitenin resmi adresini doğrudan yazmak gerektiği vurgulanıyor.

📱 Sosyal Medyada Hızla Yayılıyor

Dolandırıcılık vakalarının çoğunun sosyal medya üzerinden yayıldığı belirtiliyor. Gerçek markaların kampanyalarını taklit eden sahte hesaplar, "büyük indirim", "sınırlı stok" gibi dikkat çekici ifadelerle kullanıcıları linke tıklamaya yönlendiriyor. Bu linkler genellikle kişisel verileri hedefliyor — kullanıcı adı, parola, kredi kartı bilgileri gibi bilgiler kötü niyetli kişilerin eline geçiyor.

Son günlerde bir kullanıcı, ülke genelinde oldukça bilinen ikinci el satış sitesinin birebir kopyalandığını fark etti. Kullanıcı, paylaşım yapılan ürünün bağlantısını kontrol ettiğinde gerçek sitede böyle bir ilan bulunmadığını tespit etti. Bu olay, sosyal medyada geniş yankı uyandırdı ve binlerce kişi benzer mağduriyetleri paylaştı.

🔐 Uzmanlardan Güvenlik Tavsiyeleri

Siber güvenlik uzmanları, bu tür dolandırıcılıklara karşı dikkat edilmesi gereken bazı önemli noktaları şöyle sıralıyor:

  1. Linkin adresini kontrol edin: Gerçek siteler genellikle HTTPS uzantılıdır. Adres çubuğundaki kilit simgesini kontrol edin.

  2. Arama motoru yerine doğrudan adresi yazın: Dolandırıcılar, sahte sitelerini reklamla üst sıralara taşıyabilir.

  3. Tanımadığınız kişilerden gelen linklere tıklamayın.

  4. Çok cazip görünen fiyatlara şüpheyle yaklaşın.

  5. Kişisel bilgilerinizi paylaşmayın.

⚠️ "Güvenli Alışveriş" Görünümlü Tuzak

Dolandırıcılar, sahte sitelerde genellikle "Güvenli ödeme", "Alıcı koruma sistemi" gibi ifadelerle kullanıcıları kandırıyor. Ancak uzmanlar, bu ibarelerin sadece görsel bir aldatmaca olduğunu belirtiyor. Gerçek e-ticaret siteleri, ödeme güvenliğini kendi sistemleri üzerinden sağlarken; dolandırıcı siteler, ödeme bilgilerinin direkt olarak üçüncü şahısların eline geçmesine neden olabiliyor.

🧩 Dolandırıcılığın Yeni Boyutu: Reklamlı Tuzaklar

Bir diğer tehlike ise sahte sitelerin artık sosyal medya reklamlarıyla desteklenmesi. Facebook, Instagram veya Google reklamlarında "%80 indirim", "son 2 saat" gibi dikkat çekici başlıklarla çıkan reklamlar, kullanıcıyı sahte bağlantıya yönlendiriyor. Bu nedenle sadece bilinmeyen sitelerde değil, reklam içeriklerinde bile dikkatli olmak gerekiyor.

Şıklık, güç ve yapay zeka tek bir tasarımda: 2K QUAD HD ekranlı Nirvana A870Şıklık, güç ve yapay zeka tek bir tasarımda: 2K QUAD HD ekranlı Nirvana A870
Şıklık, güç ve yapay zeka tek bir tasarımda: 2K QUAD HD ekranlı Nirvana A870

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
Başkan Erdoğan Körfez turuna çıktı! Ana gündemi Gazze üçüncü durak Umman | İki ülkeyle 8 anlaşma imzalandı
FETÖ'deki iç savaş büyüyor! Haşhaşilerin 'Ali Heyet'inde kan gövdeyi götürüyor: Aforoz edilen Mustafa Özcan'ı ilk satan "Uzun Cevdet" oldu
İdefix
Galatasaray - Bodo/Glimt | CANLI
Sapkınlığa yine kalkan oldu! LGBT'nin "teminatı" Özgür Özel bu kez yargı paketine karşı çıktı: Sana ne!
Konyaspor - Beşiktaş | CANLI
PKK'dan "İmralı" provokasyonu! Kandil'deki "Ümit"siz vaka... Değişmeyen takoz kafa: Süreç bozulacaksa varsın bozulsun
Gazze'de Türk gücü sorusundan sonra kekelemeye başladı! Netanyahu JD Vance ile görüşmesinde şoka uğradı
Başkan Erdoğan 500 bin sosyal konut projesinin detaylarını cuma günü açıklayacak!
Domenico Tedesco kararını netleştirdi! Fenerbahçe - Stuttgart maçında forma o isimlerin
Lütfü Savaş'tan CHP'nin 39. Olağan Kurultayına iptal istemi! Takvim dilekçeye ulaştı... "Zehirli ağacın zehirli meyvesi misali sakat"
CHP Tekirdağ İl Kongresi karıştı! Çerkezköy Belediye Başkanı Vahap Akay'dan olay sözler: Kovun beni! Namussuzsunuz
Başkan Erdoğan'ın Terörsüz Türkiye mektubu şehit ailesine ulaştı! "Gurur duyuyorum"
Genç kadının zor anları kamerada! Taksim’de korku evine girdi başına gelmeyen kalmadı
Başkan Erdoğan’ın Stoltenberg’i şaşkına çeviren mısır sorusu! Eski sekreter anılarını yazdı: Taliban’la pazarlık yapmak mümkün
Aziz İhsan Aktaş iddianamesinden "şaibeli kurultay" çıktı! 'Mutlak butlan'ı güçlendiren detay: CHP yönetimini rüşvetle dizayn ettiler
Sarkozy’ye hapishanede ilk gecesinde ölüm tehditleri yağdı: “Her şeyi biliyoruz Sarko”
Can Holding soruşturmasında sevk yazısı ortaya çıktı! Para trafiğini Kenan Tekdağ yönetti
Beşiktaş'ta 244 milyonluk "aşevi" çarkı! CHP'li Rıza Akpolat hangi proje için ne kadar rüşvet aldı?
Eskişehir'deki rezervlere 3 il daha katıldı! NTE geleceğin petrolü olacak | "Varlığını ilk kez Berat Albayrak döneminde öğrendik"