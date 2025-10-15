Apple Vision Pro M5 fiyatı ve özellikleri! 2025 yeni model satış tarihi açıklandı

GPU tarafında donanımsal ışın izleme (ray tracing) ve mesh shading desteğiyle oyunlarda ışık ve gölgeler daha gerçekçi hale geliyor.

Ekran çözünürlüğü yüzde 10 arttı, yenileme hızı ise 120 Hz'e kadar çıktı. Bu da hem sanal hem fiziksel görüntülerin daha net görünmesini sağlıyor.