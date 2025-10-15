Apple Vision Pro M5 fiyatı ve özellikleri! 2025 yeni model satış tarihi açıklandı

Üçüncü nesil 3 nanometre teknolojisiyle üretilen M5 çipi, kullanıcıya masaüstü düzeyinde performans sunarken yeni Dual Knit Band tasarımıyla konforu da en üst seviyeye taşıyor.
💻 M5 ÇİP GÜCÜYLE YENİ BİR ÇAĞ BAŞLIYOR
Yeni M5 çipi, üçüncü nesil 3 nanometre teknolojisiyle üretiliyor. 10 çekirdekli CPU ve 10 çekirdekli GPU mimarisi, önceki nesillere göre çok daha hızlı bir kullanıcı deneyimi sunuyor.
-
Çok iş parçacıklı CPU performansı sayesinde uygulamalar anında açılıyor.
-
GPU tarafında donanımsal ışın izleme (ray tracing) ve mesh shading desteğiyle oyunlarda ışık ve gölgeler daha gerçekçi hale geliyor.
-
Ekran çözünürlüğü yüzde 10 arttı, yenileme hızı ise 120 Hz'e kadar çıktı. Bu da hem sanal hem fiziksel görüntülerin daha net görünmesini sağlıyor.
🧠 16 Çekirdekli Neural Engine: Yapay Zekâ Hızında
M5'e özel 16 çekirdekli Neural Engine, yapay zekâ tabanlı görevlerde sistemi %50'ye kadar hızlandırıyor.
-
Persona oluşturma, uzamsal sahneye dönüştürme ve AI destekli 3D işlemler artık çok daha akıcı.
-
R1 çipi ile senkron çalışan sistem, 12 kamera, 5 sensör ve 6 mikrofon verisini yalnızca 12 milisaniyede işliyor.
🔋 Daha Uzun Pil, Daha Fazla Özgürlük
Yeni batarya sistemiyle tek şarjda 2,5 saat genel kullanım, 3 saate kadar video izleme süresi sunuluyor. Bu, önceki nesle göre önemli bir dayanıklılık artışı anlamına geliyor.
🧣 Dual Knit Band ile Maksimum Konfor
Yeni Dual Knit Band, 3D örme yapısı sayesinde başa daha dengeli ve konforlu oturuyor.
-
Tungsten destekli esnek yapı ağırlığı eşit dağıtırken,
-
Ayarlanabilir Fit Dial mekanizması kişisel sıkılık ayarı yapabilmeye imkân tanıyor.
-
Küçük, orta ve büyük boy seçenekleri mevcut ve önceki Vision Pro modelleriyle de uyumlu.