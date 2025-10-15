PODCAST CANLI YAYIN

Apple Vision Pro M5 fiyatı ve özellikleri! 2025 yeni model satış tarihi açıklandı

Apple, giyilebilir teknoloji dünyasında çıtayı bir kez daha yükseltti. Yeni M5 Apple Vision Pro, yapay zeka destekli uzamsal deneyim, 120 Hz ekran, gelişmiş kamera sistemi ve artırılmış pil ömrüyle tanıtıldı.

Üçüncü nesil 3 nanometre teknolojisiyle üretilen M5 çipi, kullanıcıya masaüstü düzeyinde performans sunarken yeni Dual Knit Band tasarımıyla konforu da en üst seviyeye taşıyor.

💻 M5 ÇİP GÜCÜYLE YENİ BİR ÇAĞ BAŞLIYOR

Yeni M5 çipi, üçüncü nesil 3 nanometre teknolojisiyle üretiliyor. 10 çekirdekli CPU ve 10 çekirdekli GPU mimarisi, önceki nesillere göre çok daha hızlı bir kullanıcı deneyimi sunuyor.

  • Çok iş parçacıklı CPU performansı sayesinde uygulamalar anında açılıyor.

  • GPU tarafında donanımsal ışın izleme (ray tracing) ve mesh shading desteğiyle oyunlarda ışık ve gölgeler daha gerçekçi hale geliyor.

  • Ekran çözünürlüğü yüzde 10 arttı, yenileme hızı ise 120 Hz'e kadar çıktı. Bu da hem sanal hem fiziksel görüntülerin daha net görünmesini sağlıyor.

🧠 16 Çekirdekli Neural Engine: Yapay Zekâ Hızında

M5'e özel 16 çekirdekli Neural Engine, yapay zekâ tabanlı görevlerde sistemi %50'ye kadar hızlandırıyor.

  • Persona oluşturma, uzamsal sahneye dönüştürme ve AI destekli 3D işlemler artık çok daha akıcı.

  • R1 çipi ile senkron çalışan sistem, 12 kamera, 5 sensör ve 6 mikrofon verisini yalnızca 12 milisaniyede işliyor.

🔋 Daha Uzun Pil, Daha Fazla Özgürlük

Yeni batarya sistemiyle tek şarjda 2,5 saat genel kullanım, 3 saate kadar video izleme süresi sunuluyor. Bu, önceki nesle göre önemli bir dayanıklılık artışı anlamına geliyor.

🧣 Dual Knit Band ile Maksimum Konfor

Yeni Dual Knit Band, 3D örme yapısı sayesinde başa daha dengeli ve konforlu oturuyor.

  • Tungsten destekli esnek yapı ağırlığı eşit dağıtırken,

  • Ayarlanabilir Fit Dial mekanizması kişisel sıkılık ayarı yapabilmeye imkân tanıyor.

  • Küçük, orta ve büyük boy seçenekleri mevcut ve önceki Vision Pro modelleriyle de uyumlu.

🌌 visionOS 26: Uzamsal Dünyada Yeni Dönem

Yeni işletim sistemi visionOS 26, cihazın kullanım deneyimini tamamen değiştiriyor.

  • Widget'lar artık ortamınıza sabitleniyor ve kaldığınız yerden devam edebiliyorsunuz.

  • Yeni Persona sistemi, FaceTime görüşmelerini çok daha doğal hale getiriyor.

  • Uzamsal sahne özelliği, fotoğraflara 3D derinlik kazandırıyor.

  • Canon, Insta360 ve GoPro gibi kameralarla çekilen 180°, 360° videolar Vision Pro'da izlenebiliyor.

🎮 Oyun ve Eğlencede Yeni Seviye

App Store'da 1 milyondan fazla uygulama ve binlerce oyun Vision Pro için optimize edildi.

  • PlayStation VR2 Sense kumandası desteği sayesinde altı eksenli hareket takibi, titreşim ve dokunma algılama özellikleri kullanılabiliyor.

  • Apple TV uygulamasındaki Apple Immersive içerikler ve yakında eklenecek canlı NBA maçları, cihazı eğlencenin merkezine taşıyor.

🏥 Profesyonel Kullanım Alanlarında Devrim

Vision Pro yalnızca eğlence değil, profesyonel alanlarda da fark yaratıyor.

  • CAE Inc. pilot eğitimlerinde uçuş simülasyonlarını taşınabilir hale getiriyor.

  • Porsche, showroom'larda uzamsal otomobil konfigürasyonu deneyimi sunuyor.

  • UC San Diego Health, tıbbi görüntüleme süreçlerinde cihazı aktif olarak kullanıyor.

🌱 Çevre Dostu Tasarım ve Aksesuarlar

Apple'ın 2030 karbon nötr hedefi doğrultusunda cihazda geri dönüştürülmüş alüminyum, kobalt ve nadir toprak elementleri kullanılıyor.

  • Tamamen lif bazlı kağıt ambalaj tercih ediliyor.

  • Aksesuarlar arasında Dual Knit Band, seyahat çantası, ZEISS optik lensler ve Logitech Muse kalem yer alıyor.

💰 Fiyat ve Çıkış Tarihi

  • Fiyat: 3.499 dolar (ABD başlangıç fiyatı)

  • Depolama Seçenekleri: 256 GB / 512 GB / 1 TB

  • Ön Sipariş: 15 Ekim 2025 itibarıyla başladı

  • Satış Tarihi: 22 Ekim 2025, Çarşamba

