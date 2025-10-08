5G ile GES açılışı: Türk Telekom'dan teknolojiyle enerji buluşması

Türk Telekom, sürdürülebilirlik vizyonu doğrultusunda hayata geçirdiği Sivas Zara'daki Güneş Enerjisi Santrali (GES) yatırımının açılışını dijitalleşme ve 5G teknolojileriyle buluşturarak gerçekleştirdi. Açılış töreni, İstanbul'da düzenlenen 11. Enerji Verimliliği Forumu ve Fuarı'nda Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Türk Telekom CEO'su Ümit Önal ve fuar katılımcılarıyla 5G üzerinden canlı bağlantı ve 5G ile uzaktan kontrollü robot ile yapıldı. İstanbul'daki fuar katılımcıları 5G üzerinden yapılan bağlantıyla Sivas'taki açılışı gecikmesiz izledi.



FARKLI UFUKLAR AÇILACAK

Bakan Bayraktar, "Ülkemizin iletişim altyapısı için çok önemli olan Türk Telekom, tecrübesiyle 5G'de ülkemizi farklı bir noktaya götürecek. Ortaya koyduğumuz enerji atılımları birçok firmayı, birçok sanayi kuruluşunu, enerjide üretici haline getiriyor. Şimdi de bunun çok önemli bir örneğini, önemli bir projeyi görüyoruz. Önümüzdeki yıllarda projelerin artması ve farklı şehirlerde projelerin devreye girmesiyle, ülkemizin enerjisine enerji katılacak. Bunun yanında teknolojide yaşanan gelişmeler, gündemdeki 5G teknolojisi de farklı alanlarda farklı ufaklar açacak. İstanbul'dan Sivas'a gecikmesiz, hızlı şekilde yaptığımız bağlantı ile bu yeni teknolojinin bize sunduklarını yerinde deneyimledik. Türk Telekom'un Sivas'taki GES yatırımının açılışını yaptık" dedi.



ÖNCÜ OLMA HEDEFİ

Türk Telekom CEO'su Ümit Önal da şunları söyledi: "Türkiye'yi 5G ve ötesine taşıyan güçlü fiber altyapımız ve yenilikçi teknolojilerimizle, ülkemizin dijital geleceğine yön vermeye kararlıyız. Öncü projelerle sağlık, tarım, sanayi ve kültür-sanat gibi farklı alanlarda 5G'nin dönüştürücü gücünü şimdiden gösteriyor, dijital ekosistemi zenginleştiriyoruz. Ülkemizin 81 iline yayılan fiber altyapımız ve yüzde 55'ini fiberle bağladığımız LTE baz istasyonlarımız ile Türkiye'nin 5G'ye en hazır operatörüyüz. Sivas'taki GES yatırımımızın açılışını 5G ile uzaktan kontrollü robotla İstanbul'dan gerçekleştirmekle yenilikçi gücümüzü ve Türkiye'nin dijital geleceğini şekillendirmedeki öncülüğümüzü ortaya koyuyoruz. İletişimin her döneminde olduğu gibi 5G çağının da öncüsü olduğumuzu bir kez daha gösterdik." Önal, Sivas Zara GES ile şirket için tahsis edilen toplam 530 MWp'lik GES kurulum kapasitesinin 128 MWp'lik bölümünü kapsayan ölçekte bir tesis hayata geçirdiklerini ifade etti

3 ŞEHİRDE DEV PROJELER

Şirketin yıllık elektrik tüketiminin yüzde 15'ine karşılık gelen kapasiteye sahip projenin karbon ayak izini azaltarak çevresel sorumluluklarına katkı sağlayacağını söyleyen Ümit Önal, sözlerine şöyle devam etti: "Sivas'ın ardından, Malatya ve Ağrı'da kuracağımız GES'ler ile toplam 530 MWp seviyesinde kurulu güce sahip tesisleri hayata geçecek. Ayrıca tüm GES'lerimiz tam kapasite faaliyete başladığında yıllık 350 bin ton seviyesinde karbon salımını azaltacağız. Üç farklı şehirde yapacağımız yatırımlarla yerel istihdama katkı sunarken enerji bağımsızlığı ve sürdürülebilir bir gelecek yolunda ülkemiz için önemli bir adım atmış olacağız."