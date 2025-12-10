PODCAST CANLI YAYIN

Tahkim Kurulu 86 oyuncunun cezasını onadı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Tahkim Kurulu, bahis eylemi nedeniyle ceza alan futbolcuların yaptığı itirazları değerlendirmeye devam ediyor. Kurul, bugün gerçekleştirdiği toplantıda toplam 86 futbolcunun başvurusunu ele aldı ve cezaları onadı.

Tahkim Kurulu 86 oyuncunun cezasını onadı

TFF'nin açıklamasına göre Tahkim Kurulu, 45 gün ile 12 ay arasında hak mahrumiyeti cezası verilen 86 futbolcunun itirazlarını oy birliğiyle reddetti. Kurul, dosyaları incelerken cezalara dayanak teşkil eden fiillerin sübut bulduğunu, hukuki nitelendirmenin doğru yapıldığını ve ceza tayininde bir isabetsizlik görülmediğini belirtti.

SÜREÇ DEVAM EDİYOR

Bahis eylemine karıştığı tespit edilen futbolcuların disiplin süreci federasyon nezdinde tamamlanırken, Tahkim Kurulu'nun kararıyla uygulanan cezalar kesinleşmiş oldu. TFF, dosyaların titizlikle incelendiğini ve verilen kararların mevzuata uygun olduğunu vurguladı.

Mert Hakan Yandaş’ın arkadaşı Dikmen’in "İsmail Yüksek sarı kart görür" bahsi 90+8'de tuttu!

