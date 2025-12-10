PODCAST CANLI YAYIN

Kamerun'da Eto'o–Onana krizi büyüyor

Kamerun'da Onana krizi büyürken, eski teknik direktör Marc Brys kararın teknik değil Samuel Eto'o'nun kişisel hamlesi olduğunu öne sürdü.

Trabzonspor formasıyla Süper Lig'de oldukça etkili bir performans sergileyen başarılı file bekçisi Andre Onana'nın Kamerun milli takımı yetkilileri tarafından Afrika Kupası kadrosuna davet edilmemesi yankı uyandırmaya devam ediyor.

Kamerun milli takımının eski teknik direktörü olan Marc Brys, Afrik-Foot'a verdiği özel demeçte, bu kararların futbol otoritelerinin değil, Kamerun Futbol Federasyonu (FECAFOOT) Başkanı ve efsanevi oyuncu Samuel Eto'o'nun kişisel inisiyatifi olduğunu iddia etti.



FUTBOLLA İLGİLİ DEĞİL KİŞİSEL

Teknik Direktör Marc Brys, kadro dışı bırakılma kararlarının tamamen teknik direktörün takdirinden çıktığını ve Eto'o'nun FECAFOOT üzerindeki mutlak otoritesinin bir sonucu olduğunu belirtti.

Tecrübeli çalıştırıcı, "Bu kararların Samuel Eto'o'dan geldiğini çok net biliyoruz. O, narsist bir kişiliğe sahip. Dünya çapında bir kaleciyi[Onana]bu kadar önemli bir turnuva öncesinde dışarıda bırakmak inanılmaz bir durumdur. Aynı durum Aboubakar için de geçerli. Bu, futbol kararı değil, kişisel bir meydan okumadır" ifadelerini kullandı.

29 yaşındaki deneyimli file bekçisi, 53 kez Kamerun milli takım formasını giyme başarısı göstermişti.

