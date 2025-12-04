Fenerbahçe'ye müjde! Milan Santiago Gimenez kararını verdi

PODCAST CANLI YAYIN

İtalya Serie A ekibi Milan, geçtiğimiz sezonun devre arasında yüksek beklentilerle kadrosuna kattığı Santiago Gimenez ile yollarını ayırmaya hazırlanıyor. La Gazzetta dello Sport’un haberine göre teknik direktör Max Allegri, 24 yaşındaki golcünün taktiksel gerekliliklere tam olarak uyum sağlayamadığını düşünüyor. Bu nedenle Milan yönetimi, Gimenez’i ara transfer döneminde elden çıkarmayı planlıyor.

Habere göre Süper Lig'den Fenerbahçe, Premier Lig ekipleri West Ham United ve Sunderland, Meksikalı santrfora ilgi gösteren kulüpler arasında yer alıyor. İki İngiliz temsilcisinin de hücum hattına güç katmak istediği ve Gimenez'i alternatifler arasına aldığı ifade edildi. Ancak Milan'a henüz resmi bir teklif ulaşmış değil. Önümüzdeki haftaların transfer hareketliliği bu ilgiyi somutlaştırabilir.

PERFORMANSI BEKLENTİLERİ KARŞILAMADI

Kırmızı-siyahlı forma altında bu sezon 11 maçta şans bulan Santiago Gimenez, yalnızca 1 gol atarken 2 asist üretebildi. Bu performans, hem teknik ekip hem de yönetim nezdinde hayal kırıklığı yarattı. Milan'ın oyun yapısında hedef santrfor olarak önemli bir rol üstlenmesi beklenen genç golcü, istikrarlı bir çıkış yakalayamadı.

30 MİLYON EURO ÖDENDİ

Milan, geçen sezonun devre arasında Gimenez'i Feyenoord'dan 30 milyon euro bonservis bedeli karşılığında transfer etmişti. O dönem büyük bir yatırım olarak görülen bu hamle, kulübün hücum hattını güçlendirme isteğinin bir parçasıydı. Ancak beklenen uyum sağlanamadığı için ayrılık seçeneği masaya yatırılmış durumda.

TOPLAM İSTATİSTİKLERİ

Santiago Gimenez, Milan kariyeri boyunca toplam 30 maçta forma giydi. Bu süreçte 7 gol atıp 5 asist yapan 24 yaşındaki Meksikalı oyuncu, zaman zaman etkili performanslar sergilese de istikrarını koruyamadı. Allegri'nin sisteminde aradığı profili karşılayamaması, ayrılık ihtimalini daha da güçlendirdi.

ARA TRANSFER DÖNEMİ BELİRLEYİCİ OLACAK

Milan yönetimi, Gimenez için gelebilecek teklifleri değerlendirmeye hazır. Fenerbahçe ve Premier Lig kulüplerinin yanı sıra başka takımların da devreye girme ihtimali bulunuyor. Ara transfer döneminde yaşanacak gelişmeler, Meksikalı yıldızın kariyer rotasını belirleyecek.

