Fenerbahçe'ye müjde! Milan Santiago Gimenez kararını verdi

Habere göre Süper Lig'den Fenerbahçe, Premier Lig ekipleri West Ham United ve Sunderland, Meksikalı santrfora ilgi gösteren kulüpler arasında yer alıyor. İki İngiliz temsilcisinin de hücum hattına güç katmak istediği ve Gimenez'i alternatifler arasına aldığı ifade edildi. Ancak Milan'a henüz resmi bir teklif ulaşmış değil. Önümüzdeki haftaların transfer hareketliliği bu ilgiyi somutlaştırabilir.

Santiago Gimenez (İtalyan medyası) PERFORMANSI BEKLENTİLERİ KARŞILAMADI Kırmızı-siyahlı forma altında bu sezon 11 maçta şans bulan Santiago Gimenez, yalnızca 1 gol atarken 2 asist üretebildi. Bu performans, hem teknik ekip hem de yönetim nezdinde hayal kırıklığı yarattı. Milan'ın oyun yapısında hedef santrfor olarak önemli bir rol üstlenmesi beklenen genç golcü, istikrarlı bir çıkış yakalayamadı.