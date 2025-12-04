Büyük umutlarla gelmişti! Galatasaray'da Okan Buruk o yıldızın biletini kesti
Trendyol Süper Lig’de liderlik koltuğunda oturan Galatasaray, kış transfer dönemi yaklaşırken kadrosunda değişikliklere gitmeye hazırlanıyor. Teknik direktör Okan Buruk’un raporları doğrultusunda mevcut kadro detaylı şekilde değerlendirilirken, bir oyuncu için ayrılık kararı netleşmeye başladı. İşte detaylar...
2022 yazında büyük umutlarla transfer edilen genç yıldız Yusuf Demir için Galatasaray cephesinde karar verildi. Sarı-kırmızılı formayla yeterli süre alamayan ve Okan Buruk'un planlarında kendisine yer bulamayan yetenekli futbolcu, devre arasında takımdan ayrılmaya hazırlanıyor. Sezon başında takıma geri dönmesine rağmen rekabette geride kalan Yusuf, artık ayrılık listesinde.
"AVUSTURYALI MESSI"DEN GERİYE KALANLAR
Kariyerine küçük yaşlarda damga vuracağı düşünülen Yusuf Demir, Rapid Wien'de sergilediği performansla büyük takımların radarına girmişti. Barcelona'nın 2021 yılında kiraladığı genç oyuncu için İspanya basını "Avusturyalı Messi" benzetmesini kullanmıştı. Ancak Barcelona'da 9 maçta forma şansı bulabilen Yusuf, beklentileri karşılayamayınca yeniden Rapid Wien'e dönmüştü.
GALATASARAY MACERASI UMUT VAAT ETSE DE SÖNÜK KALDI
Galatasaray'ın büyük beklentilerle kadrosuna kattığı genç oyuncu, sarı-kırmızılı formayla çıkış yapamadı. Geçen sezon Basel'e kiralanan Yusuf Demir, bu yıl takıma dönmesine rağmen Okan Buruk'un gözüne giremedi. Hem antrenmanlardaki eksiklikler hem de mental olarak rekabet seviyesine ulaşamaması teknik ekibin kararında etkili oldu.
SAKATLIKLAR VE YABANCI KONTENJANI BELİRLEYİCİ OLDU
Yusuf Demir'in son dönemde yaşadığı sakatlıklar nedeniyle idman kaçırması, form tutmasını zorlaştırdı. Ayrıca yabancı oyuncu statüsünde yer alması, Galatasaray'ın kadro planlamasında önemli bir dezavantaj yarattı. Aynı mevkide forma giyen oyuncuların yüksek performans göstermesi de genç yıldızın geriye düşmesine neden oldu.
YÖNETİM DEVRE ARASINDA AYRILIĞA SICAK BAKIYOR
Galatasaray yönetimi, sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Yusuf Demir için devre arasında çözüm üretmek istiyor. Oyuncunun başka bir takıma transfer olması ya da kiralık gönderilmesi gündemde. Yönetim, hem kontenjan rahatlaması hem de oyuncunun yeniden çıkış yapabilmesi için ayrılığı en doğru seçenek olarak görüyor.