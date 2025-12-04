Büyük umutlarla gelmişti! Galatasaray'da Okan Buruk o yıldızın biletini kesti

Yusuf Demir 'in son dönemde yaşadığı sakatlıklar nedeniyle idman kaçırması, form tutmasını zorlaştırdı. Ayrıca yabancı oyuncu statüsünde yer alması, Galatasaray 'ın kadro planlamasında önemli bir dezavantaj yarattı. Aynı mevkide forma giyen oyuncuların yüksek performans göstermesi de genç yıldızın geriye düşmesine neden oldu.

Yusuf Demir (AA)

YÖNETİM DEVRE ARASINDA AYRILIĞA SICAK BAKIYOR

Galatasaray yönetimi, sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Yusuf Demir için devre arasında çözüm üretmek istiyor. Oyuncunun başka bir takıma transfer olması ya da kiralık gönderilmesi gündemde. Yönetim, hem kontenjan rahatlaması hem de oyuncunun yeniden çıkış yapabilmesi için ayrılığı en doğru seçenek olarak görüyor.