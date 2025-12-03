PODCAST CANLI YAYIN

Anadolu Efes - Real Madrid basket maçı hangi kanalda, saat kaçta? EuroLeague’de dev kapışma

EuroLeague’de 14. hafta heyecanı İstanbul’da zirveye çıkıyor. Igor Kokoskov’la yollarını ayıran Anadolu Efes, yeni koç Radovan Trifunovic yönetimindeki ilk sınavında güçlü İspanyol temsilcisi Real Madrid’i ağırlayacak. Peki Anadolu Efes - Real Madrid basket maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Lacivert-beyazlılar, Sinan Erdem Spor Salonu'nda taraftarı önünde çıkacağı kritik mücadelede zirve adayına karşı sahadan galibiyetle ayrılmayı hedefliyor. Peki Anadolu Efes - Real Madrid basketbol maçı hangi kanalda ve saat kaçta?

ANADOLU EFES - REAL MADRID BASKET MAÇI NE ZAMAN?

Anadolu Efes-Real Madrid maçı, 4 Aralık Perşembe günü saat 20:15 de oynanacak.

ANADOLU EFES - REAL MADRID HANGİ KANALDA?

Anadolu Efes ile Real Madrid arasındaki THY Euroleague maçı, S Sport Plus, S Sport kanallarından canlı maç izlenebilecek.

S Sport Plus, numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak izlenebilmektedir.

S Sport, Kablo TV 240, Tivibu 73, Turkcell TV+ 77, Vodafone TV 11 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak izlenebilmektedir.

ANADOLU EFES, REAL MADRID SINAVINA ÇIKIYOR

EuroLeague'de inişli çıkışlı bir sezon geçiren Anadolu Efes, 13 maçta aldığı 5 galibiyet ve 8 mağlubiyetle haftaya 15. sırada giriyor. Rakibi Real Madrid ise 7 galibiyet - 6 yenilgilik performansıyla 10. basamakta yer alıyor. Monaco karşısında yaşanan ağır yenilginin ardından başantrenör Igor Kokoskov'la yollarını ayıran lacivert-beyazlılar, bu kritik karşılaşmaya yardımcı antrenör Radovan Trifunovic yönetiminde çıkacak.

EFES'TEN AVRUPA'DA 889. SINAV

Anadolu Efes, Real Madrid karşılaşmasıyla birlikte Avrupa arenasındaki 889. maçına çıkacak. Bu süreçte 499 galibiyet ve 389 yenilgi alan Efes, İspanyol devini mağlup etmesi durumunda Avrupa kupalarındaki 500. galibiyetine ulaşarak önemli bir dönüm noktasına imza atacak.

EuroLeague'de ise 2001-02 sezonundan bu yana sahne alan lacivert-beyazlılar, oynadığı 640 mücadelenin 342'sini kazanırken 298'inde rakiplerine üstünlük sağlayamadı. Real Madrid maçı, Efes'in organizasyondaki 641. sınavı olacak.

