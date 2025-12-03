Anadolu Efes - Real Madrid basket maçı hangi kanalda, saat kaçta? EuroLeague’de dev kapışma

Lacivert-beyazlılar, Sinan Erdem Spor Salonu'nda taraftarı önünde çıkacağı kritik mücadelede zirve adayına karşı sahadan galibiyetle ayrılmayı hedefliyor. Peki Anadolu Efes - Real Madrid basketbol maçı hangi kanalda ve saat kaçta?

Anadolu Efes - Real Madrid maçı, 4 Aralık Perşembe günü saat 20:15 de oynanacak.

ANADOLU EFES - REAL MADRID BASKET MAÇI NE ZAMAN?

(Kaynak: AA)

ANADOLU EFES - REAL MADRID HANGİ KANALDA?

Anadolu Efes ile Real Madrid arasındaki THY Euroleague maçı, S Sport Plus, S Sport kanallarından canlı maç izlenebilecek.

S Sport Plus, numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak izlenebilmektedir.

S Sport, Kablo TV 240, Tivibu 73, Turkcell TV+ 77, Vodafone TV 11 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak izlenebilmektedir.