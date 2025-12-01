La Liga'da dev randevu | Barcelona - Atletico Madrid maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Futbolseverler, La Liga'da sahne alacak Barcelona - Atletico Madrid karşılaşması için heyecanlı bekleyişe başladı. Ligin 19. haftasında oynanacak dev mücadele öncesi maçın tarih ve saat bilgisi ile yayınlanacağı kanal merak konusu oldu. İşte kritik mücadeleyle ilgili tüm detaylar…