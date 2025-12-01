PODCAST CANLI YAYIN

La Liga'da dev randevu | Barcelona - Atletico Madrid maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Futbol tutkunları, La Liga’da oynanacak Barcelona – Atletico Madrid mücadelesi için geri sayıma geçti. Taraftarlar, 19. hafta karşılaşmasının hangi gün ve saatte başlayacağını merak ediyor ve araştırıyor. Peki Barcelona - Atletico Madrid maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte dev karşılaşmaya ilişkin önemli notlar...

La Liga'da dev randevu | Barcelona - Atletico Madrid maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Futbolseverler, La Liga'da sahne alacak Barcelona - Atletico Madrid karşılaşması için heyecanlı bekleyişe başladı. Ligin 19. haftasında oynanacak dev mücadele öncesi maçın tarih ve saat bilgisi ile yayınlanacağı kanal merak konusu oldu. İşte kritik mücadeleyle ilgili tüm detaylar…

BARCELONA - ATLETICO MADRID MAÇI NE ZAMAN?

FC Barcelona - Atletico Madrid maçı 2 Aralık Salı günü saat 23:00'te oynanacak.

BARCELONA - ATLETICO MADRID MAÇI HANGİ KANALDA?

Müsabaka S Sport Plus'ta canlı yayınlanacak.

