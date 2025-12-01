La Liga'da dev randevu | Barcelona - Atletico Madrid maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Futbol tutkunları, La Liga’da oynanacak Barcelona – Atletico Madrid mücadelesi için geri sayıma geçti. Taraftarlar, 19. hafta karşılaşmasının hangi gün ve saatte başlayacağını merak ediyor ve araştırıyor. Peki Barcelona - Atletico Madrid maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte dev karşılaşmaya ilişkin önemli notlar...
BARCELONA - ATLETICO MADRID MAÇI NE ZAMAN?
FC Barcelona - Atletico Madrid maçı 2 Aralık Salı günü saat 23:00'te oynanacak.
BARCELONA - ATLETICO MADRID MAÇI HANGİ KANALDA?
Müsabaka S Sport Plus'ta canlı yayınlanacak.