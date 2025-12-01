Galatasaray'dan Kazımcan Karataş için sert tepki
Trendyol Süper Lig’in 14. haftasında oynanan Fenerbahçe – Galatasaray derbisi sadece futboluyla değil, saha içinde yaşanan talihsiz bir olayla da gündeme geldi. Galatasaraylı futbolcu Kazımcan Karataş, takımının gol sevinci sırasında tribünden atılan bir cisimle yüzünden yaralandı. Yaşanan olay, sarı-kırmızılı camianın sert tepkisine neden oldu.
Galatasaray, derbiden sonra sosyal medya hesapları üzerinden Kazımcan Karataş'ın yüzündeki yaranın göründüğü bir fotoğrafı paylaşarak dikkat çeken bir mesaj yayımladı. Kulübün yaptığı açıklamada, "Yüzündeki yara, alnımızın akıdır!" ifadelerine yer verildi. Sarı-kırmızılı kulüp bu paylaşım ile hem oyuncusuna sahip çıktı hem de yaşanan olayın kabul edilemez olduğunu vurguladı.
Galatasaray'ın Kazımcan Karataş paylaşımı