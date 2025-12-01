Galatasaray'dan Kazımcan Karataş için sert tepki

Galatasaray, derbiden sonra sosyal medya hesapları üzerinden Kazımcan Karataş'ın yüzündeki yaranın göründüğü bir fotoğrafı paylaşarak dikkat çeken bir mesaj yayımladı. Kulübün yaptığı açıklamada, "Yüzündeki yara, alnımızın akıdır!" ifadelerine yer verildi. Sarı-kırmızılı kulüp bu paylaşım ile hem oyuncusuna sahip çıktı hem de yaşanan olayın kabul edilemez olduğunu vurguladı.

Galatasaray'ın Kazımcan Karataş paylaşımı

Kazımcan Karataş (Galatasaray X Hesabı)