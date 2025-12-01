PODCAST CANLI YAYIN

Fenerbahçe'de 9 futbolcunun ilk derbisi!

Fenerbahçe, Süper Lig'in 14. haftasında Kadıköy'de Galatasaray'ı ağırlarken, birçok yeni transfer ilk derbi heyecanını yaşayacak ve Mert Hakan Yandaş en tecrübeli isim olarak öne çıkıyor.

Fenerbahçe'de 9 futbolcunun ilk derbisi!
Fenerbahçe ile Galatasaray Süper Lig'in 14. haftasında kozlarını Kadıköy'de paylaşacak.

Sarı-lacivertlilerin bu sezon kadrosuna kattığı Ederson, Tarık Çetin, Archie Brown, Nelson Semedo, Edson Alvarez, Marco Asensio, Dorgeles Nene ve Jhon Duran ilk defa bu dev derbinin heyecanını yaşayacak.

Ayrıca, geçen sezon başında transfer edilen Levent Mercan da bugünkü müsabakada süre alması durumunda ilk Galatasaray derbisini oynamış olacak.

Fenerbahçe'nin yeni transferi Kerem Aktürkoğlu ise daha önce Galatasaray formasıyla sarı-lacivertlilere karşı 8 kez forma giymişti.

Milli futbolcu, Fenerbahçe formasıyla eski takımına karşı ilk kez sahaya çıkmaya hazırlanıyor.



EN FAZLA OYNAYAN MERT HAKAN

Sarı-lacivertlilerin mevcut kadrosunda bulunan oyunculardan Mert Hakan Yandaş, Fenerbahçe formasıyla Galatasaray'a karşı en fazla oynayan oyuncu oldu.

Sarı-kırmızılı rakibe karşı 6 maçta süre alan tecrübeli futbolcu, 3 müsabakada ise kadroda olmasına karşın görev yapamadı. Mert Hakan Yandaş'ı 5 maçla Sebastian Szymansaki ve kadro dışı bırakılan İrfan Can Kahveci takip ediyor.

