Fenerbahçe'de 9 futbolcunun ilk derbisi!





EN FAZLA OYNAYAN MERT HAKAN



Sarı-lacivertlilerin mevcut kadrosunda bulunan oyunculardan Mert Hakan Yandaş, Fenerbahçe formasıyla Galatasaray'a karşı en fazla oynayan oyuncu oldu.

Sarı-kırmızılı rakibe karşı 6 maçta süre alan tecrübeli futbolcu, 3 müsabakada ise kadroda olmasına karşın görev yapamadı. Mert Hakan Yandaş'ı 5 maçla Sebastian Szymansaki ve kadro dışı bırakılan İrfan Can Kahveci takip ediyor.