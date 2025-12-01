Fenerbahçe taraftarları Galatasaray derbisine hazır

Derbi öncesi Kadıköy sokaklarında arttı. Fenerbahçe taraftarları, günün erken saatlerinden itibaren stadyum çevresine akın ederek hem eğlenceli hem de heyecan dolu anlar yaşadı. Gruplar halinde tezahüratlar yapan taraftarlar, meşaleler yakarak maç atmosferine daha renk kattı.

MEŞALELER, MARŞLAR VE BÜYÜK BEKLENTİ

Taraftarların oluşturduğu atmosfer stadyumun dışına taşmış durumda. Marşlar, tezahüratlar ve renkli görüntüler, Kadıköy'ü tam anlamıyla derbi gününe hazırladı. Meşalelerle yapılan gösteriler, sokaklarda görsel bir şölen yaratırken taraftarların enerjisi stadyum içine taşınmak için adeta geri sayım yapıyor.

Kısa süre içinde kapıların açılmasıyla birlikte sarı-lacivertli taraftarlar tribünlerdeki yerini almaya başlayacak. Tribün organizasyonlarında özel koreografi çalışmaları ve görsel şovların da planlandığı öğrenildi.

Derbiye dakikalar kala heyecan giderek yükseliyor. Fenerbahçe taraftarlarının coşkulu bekleyişi, maçın atmosferini daha şimdiden üst seviyeye taşımış durumda. Dev rekabetinin yarattığı tarihi gerilim ve rekabet duygusu, Kadıköy'de yine unutulmaz bir geceye zemin hazırlıyor.