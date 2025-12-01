PODCAST CANLI YAYIN

Fenerbahçe taraftarları Galatasaray derbisine hazır

Süper Lig’in 14’üncü haftasında Fenerbahçe ile Galatasaray arasında oynanacak dev derbi öncesi Kadıköy çevresinde büyük bir hareketlilik yaşanıyor. Sarı-lacivertli taraftarlar, maç saatine doğru Chobani Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi etrafında toplanarak coşkulu bir atmosfer oluşturdu.

Derbi öncesi Kadıköy sokaklarında arttı. Fenerbahçe taraftarları, günün erken saatlerinden itibaren stadyum çevresine akın ederek hem eğlenceli hem de heyecan dolu anlar yaşadı. Gruplar halinde tezahüratlar yapan taraftarlar, meşaleler yakarak maç atmosferine daha renk kattı.

MEŞALELER, MARŞLAR VE BÜYÜK BEKLENTİ

Taraftarların oluşturduğu atmosfer stadyumun dışına taşmış durumda. Marşlar, tezahüratlar ve renkli görüntüler, Kadıköy'ü tam anlamıyla derbi gününe hazırladı. Meşalelerle yapılan gösteriler, sokaklarda görsel bir şölen yaratırken taraftarların enerjisi stadyum içine taşınmak için adeta geri sayım yapıyor.

Kısa süre içinde kapıların açılmasıyla birlikte sarı-lacivertli taraftarlar tribünlerdeki yerini almaya başlayacak. Tribün organizasyonlarında özel koreografi çalışmaları ve görsel şovların da planlandığı öğrenildi.

MAÇ ÖNCESİ GERİ SAYIM BAŞLADI

Derbiye dakikalar kala heyecan giderek yükseliyor. Fenerbahçe taraftarlarının coşkulu bekleyişi, maçın atmosferini daha şimdiden üst seviyeye taşımış durumda. Dev rekabetinin yarattığı tarihi gerilim ve rekabet duygusu, Kadıköy'de yine unutulmaz bir geceye zemin hazırlıyor.

