Ernest Muçi Trabzonspor'da kalacak mı? Bonservisi için karar verildi

Süper Lig'de son haftalarda yükselen formuyla Trabzonspor 'un en dikkat çeken isimlerinden biri haline gelen Ernest Muçi , performansıyla adeta fark yaratıyor. 4-3 kazanılan Başakşehir maçında attığı iki golle galibiyetin mimarı olan 24 yaşındaki Arnavut yıldız, Konyaspor karşısında da 1 gol ve 1 asistle sahne aldı. Yakaladığı çıkış sonrası takımdaki geleceği de merak konusu oldu.

Ernest Muçi (DHA)

VARŞOVA'NIN DA PAYI VAR

Akşam'da yer alan habere göre, sezon başında Beşiktaş'tan 1 milyon euro karşılığında kiralanan Muçi'nin bonservisiyle ilgili karar aşamasına gelindi. Başarılı futbolcunun satın alma opsiyonu 8.5 milyon euro + KDV olarak belirlenmiş durumda. Trabzonspor, bu rakamı ödemeye karar verirse bedeli 5 taksit halinde Beşiktaş'a aktarabilecek. Ayrıca, Muçi'nin eski kulübü Legia Varşova da bir sonraki satıştan elde edilecek net karın yüzde 10'unu alacak.