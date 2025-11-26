Real Betis'ten Sofyan Amrabat harekatı! Bonservis planı netleşti

Sofyan Amrabat (EPA)

BONSERVİS GÖRÜŞMELERİ BAŞLAYACAK

İspanyol haber ajansı EFE'de yer alan haberde, Real Betis'in Sofyan Amrabat'ın bonservisi için Fenerbahçe ile görüşmelere başlayacağı aktarıldı. Kulübün, kiralık sözleşmenin ardından oyuncuyu kadrosunda tutmak istediği ve resmi adımların atılması için hazırlık yaptığı ifade edildi. Böylece yıldız futbolcunun geleceğiyle ilgili süreç resmen hareketlenmiş oldu.