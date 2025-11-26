PODCAST CANLI YAYIN

Real Betis'ten Sofyan Amrabat harekatı! Bonservis planı netleşti

Sezon başında Fenerbahçe’den kiralık olarak ayrılan Sofyan Amrabat, LaLiga temsilcisi Real Betis’te gösterdiği performansla dikkat çekmeye devam ediyor. İspanyol ekibinde kısa sürede fark yaratan tecrübeli oyuncu için kulübün nasıl bir adım atacağı merak edilirken, beklenen gelişme ortaya çıktı. Real Betis’in, Faslı orta saha ile ilgili planını netleştirdiği belirtildi.

Real Betis'ten Sofyan Amrabat harekatı! Bonservis planı netleşti

Sofyan Amrabat, sezon başında kiralık olarak Real Betis'e katıldı. Transfer sürecinin ardından İspanyol ekibinde sergilediği oyunla öne çıkan yıldız futbolcu, teknik heyetin güvendiği isimler arasında yer aldı. Takımdaki uyum sürecini kısa sürede tamamlayan Amrabat'ın performansı, kulübün gelecek planlamasını doğrudan etkiledi.

BONSERVİS GÖRÜŞMELERİ BAŞLAYACAK

İspanyol haber ajansı EFE'de yer alan haberde, Real Betis'in Sofyan Amrabat'ın bonservisi için Fenerbahçe ile görüşmelere başlayacağı aktarıldı. Kulübün, kiralık sözleşmenin ardından oyuncuyu kadrosunda tutmak istediği ve resmi adımların atılması için hazırlık yaptığı ifade edildi. Böylece yıldız futbolcunun geleceğiyle ilgili süreç resmen hareketlenmiş oldu.

AMRABAT TAKIMDA KALMAYA SICAK BAKIYOR

Haberin detaylarında, Amrabat'ın İspanya'da mutlu olduğu bilgisine yer verildi. Faslı oyuncunun Real Betis'te devam etme fikrine olumlu yaklaştığı ve takımda kalmaya sıcak baktığı belirtildi. Kulübün bonservis planı ve oyuncunun isteğinin aynı yönde olması, transfer sürecinin olumlu ilerlemesi için önemli bir işaret olarak değerlendirildi.

PERFORMANS VERİLERİ

Bu sezon Real Betis formasıyla 10 resmi maçta görev alan Sofyan Amrabat, söz konusu karşılaşmalarda skor katkısı sağlayamadı. Ancak teknik ekip tarafından düzenli olarak değerlendirilen oyuncunun sahadaki varlığı ve oyun yapısına katkısı nedeniyle öne çıktığı ifade edildi.

Fenerbahçe transfer meşalesini yaktı! Şampiyonluk için 2 yıldız birden

