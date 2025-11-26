Monaco - Anadolu Efes basket maçı canlı nasıl izlenir? Anadolu Efes - Monaco maçı saat kaçta ve hangi kanalda?
Anadolu Efes, EuroLeague’in 13. haftasında kritik bir virajdan geçmeye hazırlanıyor. Mavi-beyazlı ekip, son dönemde ortaya koyduğu performansla dikkat çeken güçlü rakibi AS Monaco’ya deplasmanda konuk olacak. Peki Monaco - Anadolu Efes maçı saat kaçta? İşte canlı yayın bilgileri…
Zorlu karşılaşma, Efes'in üst sıralara tırmanma ve play-off yolunda avantaj elde etme hedefi açısından büyük önem taşıyor. Peki Monaco - Anadolu Efes basket maçı saat kaçta, hangi kanalda?
MONACO – ANADOLU EFES MAÇI NE ZAMAN?
THY EuroLeague'de Anadolu Efes'in güçlü Fransız temsilcisi AS Monaco ile oynayacağı kritik karşılaşma için heyecan giderek artıyor.
Mavi-beyazlılar, 26 Kasım 2025 Çarşamba günü deplasmanda parkeye çıkacak.
Maç, Monaco'nun iç saha avantajına sahip olduğu Salle Gaston Médecin'de oynanacak ve karşılaşmanın başlama saati TSİ 21.30 olarak belirlendi.
MONACO – ANADOLU EFES MAÇI HANGİ KANALDA?
Bu önemli mücadele, S Sport ekranlarından canlı olarak sporseverlerle buluşacak.
Efes, ligdeki son sınavında Barcelona'yı 74-73 mağlup ederek moral depolamıştı. Monaco ise LDLC ASVEL'i 84-52'lik net bir skorla geçerek formda olduğunu bir kez daha gösterdi. Her iki takım da yükselişte olduğu bir dönemde sahaya çıkacak.
EuroLeague programı:
20.00 – Maccabi Tel Aviv vs. Olimpia Milano
21.30 – Kızılyıldız vs. Olimpiakos
21.30 – Monaco vs. Anadolu Efes
22.30 – Barcelona vs. LDLC ASVEL