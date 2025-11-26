Monaco - Anadolu Efes basket maçı canlı nasıl izlenir? Anadolu Efes - Monaco maçı saat kaçta ve hangi kanalda?

(Kaynak: AA)

MONACO – ANADOLU EFES MAÇI HANGİ KANALDA?

Bu önemli mücadele, S Sport ekranlarından canlı olarak sporseverlerle buluşacak.

Efes, ligdeki son sınavında Barcelona'yı 74-73 mağlup ederek moral depolamıştı. Monaco ise LDLC ASVEL'i 84-52'lik net bir skorla geçerek formda olduğunu bir kez daha gösterdi. Her iki takım da yükselişte olduğu bir dönemde sahaya çıkacak.