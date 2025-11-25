Denis Zakaria Monaco kadrosuna geri döndü

Bu sezon uygulanan yeni kurallar doğrultusunda Monaco, Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasında oynanan Club Brugge karşılaşmasından önce Zakaria'yı kadrodan çıkarmıştı. Sakatlığın ardından boşalan kontenjana Krepin Diatta dahil edilmiş ve Fransız ekibi liste güncellemesini tamamlamıştı.

YENİDEN LİSTEDE YER ALDI

29 yaşındaki futbolcunun sahalara geri dönmesiyle birlikte Monaco, orijinal kadro planına dönüş yapmak zorunda kaldı. Zakaria'nın yeniden forma giyebilecek duruma gelmesi sonrasında orta saha oyuncusu Devler Ligi listesine tekrar eklendi. Böylece takım, sakatlık öncesi planladığı kadro yapısını yeniden oluşturmuş oldu.

TEKNİK DİREKTÖR POCOGNOLI'DEN AÇIKLAMA

Monaco Teknik Direktörü Sebastien Pocognoli, yıldız futbolcunun dönüşüyle ilgili dikkat çeken bir açıklama yaptı. Pocognoli, "Denis sahalara geri döndü, kaptanımızı geri alıyoruz!" ifadelerini kullanarak oyuncunun takıma dönüş sürecini duyurdu. Açıklama sonrası Fransız ekibinde moraller yükseldi.

MONACO'NUN FİKSTÜRÜ

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 5. haftasında Pafos deplasmanına gidecek olan Monaco, gruptaki sonraki maçını sahasında oynayacak. Devler Ligi'nin 6. haftasında 9 Aralık tarihinde Galatasaray'ı konuk edecek Fransız temsilcisi, iki karşılaşmanın sonuçlarıyla gruptaki konumunu belirleyecek.