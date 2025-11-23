Sergen Yalçın'dan itiraf! "Psikolojimiz bozuldu"

Maça istedikleri gibi başlayamadıklarını belirten Yalçın, "İlk 15-20 dakikada iyi değildik. Oyuncular alıştıktan sonra kontrol bize geçti. 20-25 dakikalık bölümde oldukça etkili oynadık. İkinci yarıya da iyi başladık ve Cengiz'in penaltı golüyle öne geçtik" dedi.

"PSİKOLOJİMİZ BOZULDU, BİR TANE DAHA YİYEBİLİRDİK"

Skoru koruma aşamasında yapılan hataların kendilerini zor duruma soktuğunu dile getiren Yalçın, "Reaksiyon veririz diye düşünüyorduk ama yine bireysel bir hata sonucu gol yedik. Psikolojimiz bozuldu, konsantrasyon kaybettik. Bir tane daha gol yiyebilirdik. Çok üzgünüz" ifadelerini kullandı.

"BİREYSEL HATALAR BELİMİZİ BÜKTÜ"

Sürekli öne geçip puan kaybettiklerini hatırlatan tecrübeli teknik adam, "Oyuncularla sürekli konuşuyoruz ama bireysel hatalar çok fazla. Bunun çalışması yok, önlem almak zor. 1-0'dan sonra o golü yemesek takımın enerjisi çok daha yüksek olacaktı" diye konuştu.

"TAKIM İYİ NİYETLİ, MÜCADELE EDİYOR"

Oyuncularının istekli olduğunun altını çizen Yalçın, sözlerini şöyle tamamladı: "Futbol canlı bir oyun, her şeyi öngöremiyoruz. Oyun anlayışımız fena değil, mücadele ediyoruz. Samsunspor da güçlü bir takım. Kazanabilirdik ama futbolda her sonuç insanın başına gelebiliyor."