PODCAST CANLI YAYIN

Beşiktaş - Samsunspor maçında martı sürprizi! "Tesadüf ötesi"

Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Beşiktaş ile Samsunspor arasında oynanan mücadelede ilginç bir an yaşandı. Tüpraş Stadı’ndaki karşılaşmanın ilk dakikalarında sahaya bir martı indi.

Giriş Tarihi:
Beşiktaş - Samsunspor maçında martı sürprizi! "Tesadüf ötesi"

Görevlilerin tüm çabasına rağmen martı uzun süre oyun alanından çıkmadı ve mücadele kısa süreliğine duraksadı. Martının sahada dolaşması sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.

Beşiktaş - Samsunspor maçında TÜPRAŞ Stadyumu'na konan martı havada uçarken (AA)Beşiktaş - Samsunspor maçında TÜPRAŞ Stadyumu'na konan martı havada uçarken (AA)

SÜLEYMAN SEBA'NIN UNUTULMAZ SÖZÜ GÜNDEME TAŞINDI

Bu sıra dışı anın, Beşiktaş camiası için daha da anlamlı bir güne denk gelmesi dikkat çekti. Aynı gün, Beşiktaş Onursal Başkanı Süleyman Seba'nın İnönü Stadyumu'nda attığı ilk golün 78. yılı anıldı.

Siyah-beyazlıların efsane başkanı Süleyman Seba'nın yıllar önce söylediği, "Sizi özlediğimde yanınıza bir martı olarak geleceğim" sözü, maç sırasında sahaya inen martı nedeniyle yeniden hatırlandı ve taraftarlar arasında duygusal paylaşımlara neden oldu.

Tribünlerde ve sosyal medyada birçok Beşiktaşlı, bu olayı "tesadüfün ötesi" yorumlarıyla gündeme taşıdı.

Beşiktaş - Samsunspor | CANLIBeşiktaş - Samsunspor | CANLI
Beşiktaş - Samsunspor | CANLI

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
Başkan Erdoğan "Barış için her şeyi seferber ettik" diyerek duyurdu: "Putin'le görüşeceğim" | Özgür Filistin yoksa küresel barış yok!
Başkan Erdoğan'dan G20 Zirvesi'nde peş peşe kritik temaslar! Macron ve Meloni ile gündem Gazze... Sonuç bildirisi kabul edildi
Kurultay öncesi mesajı verdi! Kılıçdaroğlu ile en son görüşen isim TAKVİM'e konuştu: "İddianameyi gördü yolsuzluğa inandı"
Beşiktaş - Samsunspor | CANLI
Diyarbakır’da zehir tacirlerine ağır darbe: 555 kilo uyuşturucu ele geçirildi
KIZILELMA F-16'ya İsrail Türkiye'ye kilitlendi! "Oyunun kurallarını değiştiren an"
Eko"sistem" hala canlı! İBB'yi Silivri'deki gizli komuta masası yönetiyor: Özgür Özel her perşembe İmamoğlu'ndan talimat alıyor
İsrail’den kirli provokasyon: Kıbrıs’ı Askeri üsse çevirmeyi hedefliyor
Terörsüz Türkiye tereddütsüz süreç! İmralı'ya gidecek vekillerin çantasında YPG var: Öcalan'dan yeni çağrı gelir mi?
Böcek ailesi faciasında temizlikçi otel odasındaki gördüklerini anlattı: Zehir geçmişten çıktı!
Ekosistemin rüşvet ağı deşifre oldu! 232 milyon TL ve 10 araç skandalı ortaya çıktı
Haftaya üşüyoruz: Sıcaklıklar 8 derece düşüyor! Meteoroloji sağanak uyarılı son haritayı paylaştı
Meksika'da ABD işgali alarmı! Sahile asılan tabela kriz yarattı
Öğretmeni Başkan Erdoğan'ı anlattı: "O lider doğmuş bir evlattı"
Fenerbahçe'ye forvetin kralı! Transferde kritik tarih
Erken emeklilikte borçlanma farkı belli oldu!
İBB yolsuzluk soruşturmasında tanık avukattan sarsıcı itiraflar! Seçilmiş avukatlara binlerce dolar: “Ağzı sıkı olsun”
Galatasaray'ın Gençlerbirliği zaferine rağmen eleştiri yağmuru! "Akıl tutulması"
CHP'li Mansur Yavaş masal anlatmaya devam ediyor: Şimdi sıra bedava ulaşım yalanında!
Fenerbahçe kritik virajda! Rizespor maçının 11'inde sürpriz tercih