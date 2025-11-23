Beşiktaş - Samsunspor maçında martı sürprizi! "Tesadüf ötesi"

Görevlilerin tüm çabasına rağmen martı uzun süre oyun alanından çıkmadı ve mücadele kısa süreliğine duraksadı. Martının sahada dolaşması sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.

Beşiktaş - Samsunspor maçında TÜPRAŞ Stadyumu'na konan martı havada uçarken (AA)

SÜLEYMAN SEBA'NIN UNUTULMAZ SÖZÜ GÜNDEME TAŞINDI

Bu sıra dışı anın, Beşiktaş camiası için daha da anlamlı bir güne denk gelmesi dikkat çekti. Aynı gün, Beşiktaş Onursal Başkanı Süleyman Seba'nın İnönü Stadyumu'nda attığı ilk golün 78. yılı anıldı.

Siyah-beyazlıların efsane başkanı Süleyman Seba'nın yıllar önce söylediği, "Sizi özlediğimde yanınıza bir martı olarak geleceğim" sözü, maç sırasında sahaya inen martı nedeniyle yeniden hatırlandı ve taraftarlar arasında duygusal paylaşımlara neden oldu.

Tribünlerde ve sosyal medyada birçok Beşiktaşlı, bu olayı "tesadüfün ötesi" yorumlarıyla gündeme taşıdı.