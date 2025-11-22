PODCAST CANLI YAYIN

Tedesco'dan derbi öncesi uyarı!

Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco, derbi öncesi oyuncularına uyarılarda bulundu.

Giriş Tarihi:
Tedesco'dan derbi öncesi uyarı!
Ligde ve Avrupa'da şampiyonluk hedefleyen Fenerbahçe'de Domenico Tedesco oyuncularına, "Adım adım ilerleyeceğiz" uyarısı yaptı.

Türkiye Gazetesinin haberine göre, her maçın bir final olduğunu vurgulayan İtalyan teknik adam, "Önemli bir çıkış yakaladık. Ancak kazandığımız maçların anlamlı olması için devamını getirmemiz gerekiyor. Bu sebeple, sonraki karşılaşmaları düşünmeden sadece çıkacağımız mücadeleye odaklanmamız şart" ifadesinde bulundu.

Takımın genel formundan memnun olduğunu dile getiren Tedesco, "Ancak eksiklerimiz olduğu da bir gerçek" özeleştirisi yapmayı ihmal etmedi.



"KENDİMİZİ AŞACAĞIZ"

Hatalardan ders alarak ve daha çok çalışarak gelişebileceklerini belirten Domenico Tedesco, "Saha içindeki uyum ve mücadele iyi. Fakat özellikle son vuruşlar konusunda sıkıntı yaşıyoruz. Ayrıca bir anlık motivasyon kaybında da gol yiyebiliyoruz. Bu hatalara son vermemiz gerekiyor. Şampiyonluk ancak bir önceki maçtan daha iyi ve daha güçlü olursak mümkün" diye konuştu.

Mazeret üretme lüksleri olmadığını söyleyen İtalyan, "Kimse bize kupa vermeyecek. Kazanmak için savaşmak, kendimizle yarışmak zorundayız. Bunu başaracak güce de sahibiz" diyerek oyuncularına güven aşıladı.

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
Yine tarihin yanlış tarafı: CHP Terörsüz Türkiye sürecini zehirliyor!
İmamoğlu’nun villa dosyası büyüyor: Kara parayı Bodrum'da kaçak villaya yatırdılar
İDEFİX
Af yolda... Yeni yargı paketi 50 bin mahkuma çıkış kapısı açıyor!
KIZILELMA F-16'yı düşürünce Atina'da sinirler koptu: "Derhal harekete geçmeliyiz"
Şemsiyeleri sımsıkı tutun! Sis, pus, fırtına modu açık! Sağanak o saatte pik yapacak
Dikkatler ilaçlama firmalarının üzerinde! Üçte biri kaçak çalışıyor
1 milyon dolarlık yüzük skandalı! Rıza Akpolat’ın özel kalemi her şeyi itiraf etti
Futbolda bahis skandalında yeni perde! Görüşme kayıtları ortaya çıktı, hakemlerin konuşmaları şoke etti
Başkan Erdoğan G20 Zirvesi için Güney Afrika'da! Liderlerle bir araya gelecek
IMF'den Türkiye değerlendirmesi: Büyüme sağlam kalacak enflasyon kademeli olarak düşecek
Okan Buruk'tan forvet kararı! Galatasaray'ın Gençlerbirliği maçı 11'i netleşti
Yasa dışı bahis operasyonu: Batuhan Karadeniz ve Fedlan Kılıçaslan hakkında kırmızı bülten
Yeni yıl zammı tazminat hesaplarını değiştirecek
Komisyondan "İmralı vizesi" çıktı! Abdullah Öcalan ile görüşme ne zaman? AK Parti'den gidecek isim belli oldu
Fenerbahçe'den transferde 3'lü taarruz!
Ekrem İmamoğlu’nun “rüşvet mühendisi” itiraf etti!
Son taslak 5. madde! ABD ile Rusya’nın Ukrayna planında tüm detaylar ortaya çıktı! Zelenskiy "Tarihimizin en zor anı" dedi
Epstein dosyasında yeni bomba! ABD'li eski bakan Larry Summers balayına Epstein adasına gitmiş
Yeşilçam’ın efsane güzeli Meral Zeren’in şoke eden son hali: Yılların acıması yok!