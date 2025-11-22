Tedesco'dan derbi öncesi uyarı!





"KENDİMİZİ AŞACAĞIZ"



Hatalardan ders alarak ve daha çok çalışarak gelişebileceklerini belirten Domenico Tedesco, "Saha içindeki uyum ve mücadele iyi. Fakat özellikle son vuruşlar konusunda sıkıntı yaşıyoruz. Ayrıca bir anlık motivasyon kaybında da gol yiyebiliyoruz. Bu hatalara son vermemiz gerekiyor. Şampiyonluk ancak bir önceki maçtan daha iyi ve daha güçlü olursak mümkün" diye konuştu.

Mazeret üretme lüksleri olmadığını söyleyen İtalyan, "Kimse bize kupa vermeyecek. Kazanmak için savaşmak, kendimizle yarışmak zorundayız. Bunu başaracak güce de sahibiz" diyerek oyuncularına güven aşıladı.