Liverpool Real Madrid'i tek golle yıktı!

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 4. haftasında Liverpool, sahasında Real Madrid ile karşı karşıya geldi. Anfield'da oynanan maçı Liverpool, 1-0'lık skorla kazandı.
Liverpool, özellikle ilk yarıda Dominik Dominik Szoboszlai ve Mac Allister gibi isimlerle rakip kaleyi yokladı. Real Madrid kalecisi Thibaut Courtois, Liverpool ataklarında geçit vermedi ve ilk yarı 0-0 sona erdi.
Liverpool, ikinci yarıda da Real Madrid karşısında oyun üstünlüğünü sürdürdü. Real Madrid kalesine etkili akınlarla giden İngiliz temsilcisi, aradığı golü 61. dakikada Mac Allister ile buldu.
Bu dakikada kullanılan serbest vuruşta ceza sahasında iyi yükselen Mac Allister, Liverpool'u 1-0 öne taşıdı.
Liverpool, kalan dakikalarda Real Madrid karşısında kalan dakikalarda skor üstünlüğünü korudu ve maçı 1-0 kazandı.