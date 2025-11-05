Liverpool Real Madrid'i tek golle yıktı!





Liverpool, ikinci yarıda da Real Madrid karşısında oyun üstünlüğünü sürdürdü. Real Madrid kalesine etkili akınlarla giden İngiliz temsilcisi, aradığı golü 61. dakikada Mac Allister ile buldu.



Bu dakikada kullanılan serbest vuruşta ceza sahasında iyi yükselen Mac Allister, Liverpool'u 1-0 öne taşıdı.



Liverpool, kalan dakikalarda Real Madrid karşısında kalan dakikalarda skor üstünlüğünü korudu ve maçı 1-0 kazandı.