Serdal Adalı'dan derbi öncesi takıma moral ziyareti

Beşiktaş Kulübü Başkanı Serdal Adalı, Trendyol Süper Lig'de 2 Kasım Pazar günü derbide Fenerbahçe'yi ağırlayacak siyah-beyazlı futbol takımı ile moral yemeğinde bir araya geldi.

Beşiktaş Kulübünden yapılan açıklamaya göre, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmanın ardından düzenlenen yemekte yönetim kurulu üyeleri Murat Kılıç, Kaan Kasacı ve Aykut Torunoğulları ile Divan Kurulu Başkanı Ahmet Ürkmezgil de yer aldı. Takımın durumu hakkında teknik direktör Sergen Yalçın ile görüş alışverişinde bulunan Serdal Adalı, futbolculara başarı diledi.

