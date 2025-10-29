Victor Osimhen dünya devinin gündeminde!

Sans, Barcelona'nın gelecek sezon için yeni bir santrfor arayışında olduğunu belirtti. Deneyimli gazeteci, "Barcelona çok iyi bir santrfora ihtiyaç duyuyor ve gelecek sezon için bu konuda planlamalar yapıyor. Lewandowski'nin geleceği belirsiz, şu anda sakat ve 37 yaşında. Nasıl döneceği bilinmiyor." ifadelerini kullandı.
"OSIMHEN, BARCELONA'NIN İSTEDİĞİ BİR OYUNCU"
Sans, Galatasaraylı yıldız Osimhen hakkında şu değerlendirmelerde bulunarak; "Bu çerçeveden baktığımızda Victor Osimhen, Barcelona'nın istediği bir oyuncu. Bu kesin. Ancak şu anda ne bir görüşme var ne de taraflar arasında bir müzakere yapılmış durumda. Osimhen bugün Barcelona'nın transfer listesinde, fakat Lewandowski'nin durumuna göre süreç şekillenecek. Osimhen gol ve başarı demek. Evet, Barcelona onu çok yakından takip ediyor." diye konuştu.
KENAN YILDIZ DA LİSTEDE
Gabriel Sans, Juventus forması giyen milli futbolcu Kenan Yıldız'ın da Barcelona'nın radarında olduğunu söyleyerek; "Kenan Yıldız da transfer listesinde olan bir oyuncu. Ancak şu anda Barcelona'nın ekonomik yapısı çok büyük transfer yatırımlarına izin vermiyor. Bu nedenle bazı finansal projeler üzerinde çalışıyorlar. Hem Osimhen hem Kenan için mevcut bütçenin üzerine çıkmak gerekiyor. Ama Barcelona, Türk Ligi'ndeki gelişmeleri ve oyuncuları yakından izliyor." dedi.