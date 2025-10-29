PODCAST CANLI YAYIN

Victor Osimhen dünya devinin gündeminde!

Barcelona Kulübü’ne yakınlığıyla bilinen gazeteci Gabriel Sans, Galatasaray’ın süper yıldızı Victor Osimhen’in Katalan ekibinin transfer listesinde yer aldığını açıkladı.

Giriş Tarihi:
Victor Osimhen dünya devinin gündeminde!

Sans, Barcelona'nın gelecek sezon için yeni bir santrfor arayışında olduğunu belirtti. Deneyimli gazeteci, "Barcelona çok iyi bir santrfora ihtiyaç duyuyor ve gelecek sezon için bu konuda planlamalar yapıyor. Lewandowski'nin geleceği belirsiz, şu anda sakat ve 37 yaşında. Nasıl döneceği bilinmiyor." ifadelerini kullandı.

Victor Osimhen (AA)Victor Osimhen (AA)

"OSIMHEN, BARCELONA'NIN İSTEDİĞİ BİR OYUNCU"

Sans, Galatasaraylı yıldız Osimhen hakkında şu değerlendirmelerde bulunarak; "Bu çerçeveden baktığımızda Victor Osimhen, Barcelona'nın istediği bir oyuncu. Bu kesin. Ancak şu anda ne bir görüşme var ne de taraflar arasında bir müzakere yapılmış durumda. Osimhen bugün Barcelona'nın transfer listesinde, fakat Lewandowski'nin durumuna göre süreç şekillenecek. Osimhen gol ve başarı demek. Evet, Barcelona onu çok yakından takip ediyor." diye konuştu.

Kenan Yıldız (AA)Kenan Yıldız (AA)

KENAN YILDIZ DA LİSTEDE

Gabriel Sans, Juventus forması giyen milli futbolcu Kenan Yıldız'ın da Barcelona'nın radarında olduğunu söyleyerek; "Kenan Yıldız da transfer listesinde olan bir oyuncu. Ancak şu anda Barcelona'nın ekonomik yapısı çok büyük transfer yatırımlarına izin vermiyor. Bu nedenle bazı finansal projeler üzerinde çalışıyorlar. Hem Osimhen hem Kenan için mevcut bütçenin üzerine çıkmak gerekiyor. Ama Barcelona, Türk Ligi'ndeki gelişmeleri ve oyuncuları yakından izliyor." dedi.

Victor Osimhen (AA)Victor Osimhen (AA)

OSIMHEN BU SEZON PARLIYOR

Galatasaray formasıyla bu sezon Süper Lig ve UEFA Şampiyonlar Ligi'nde toplam 6 gole ulaşan Victor Osimhen, Avrupa devlerinin dikkatini çekmeye devam ediyor. Nijeryalı golcünün performansı, Barcelona'nın yanı sıra İngiltere Premier Lig kulüplerinin de radarında bulunuyor.

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
CANLI ANLATIM | Gebze'de bir bina çöktü! Dilara Bilir enkazdan sağ olarak çıkarıldı | Anne ve baba için kurtarma çalışmaları sürüyor
Başkan Erdoğan DEM Heyeti'ni Külliye'de kabul edecek! PKK'nın çekilme kararı ve atılacak adımlar masada: Komisyon İmralı'ya gidecek mi?
Koza Altın
CANLI TAKİP | Türkiye Cumhuriyeti 102 yaşında! Başkan Erdoğan Külliye'de tebrikleri kabul etti
İdefix
CHP'nin gölge kabinesinden MI6 çıktı! İngiliz istihbaratı planladı... İmamoğlu ve Özel şaibeli kurultay sonrası uyguladı
Kuruluş Orhan
Gebze'deki binanın çökme anı ortaya çıktı! Her yeri toz bulutu kapladı
Geleceğin yıldızı Galatasaray'a! Transferde dev hamle
CHP'li eski Kemer Belediye Başkanı Mustafa Gül "dolandırıcılık"tan gözaltında! Paralar evinde ele geçirildi
Sudan’da BAE eliyle katliam! Paramiliter güçler kadınlara saldırıyor siviller tarlalarda kuşatmadan kaçıyor
Türk Telekom
İmamoğlu ile bağlantılı casus Hüseyin Gün için "15 Temmuz'u önceden biliyordu" iddiası: "Paraları yurt dışına aktarın" | Soros mu fonladı?
CANLI ANLATIM | Netanyahu’nun katliam emri: İsrail Gazze'de ateşkesi ihlal etti: Çok sayıda Filistinli hayatını kaybetti
Diyarbakır'da petrol Trakya'da gaz! Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar açıkladı: Sondaj başlıyor
Futbolda bahis skandalı VAR! Papara ve Payfix'e erişim sağlayan futbolcu ve hakemler inceleniyor
Trump'ın Asya'da yeni durağı Güney Kore! Lee yakıt desteği istedi Donald Kuzey Kore liderinden bahsetti
Beklenen gün geldi! Kuruluş Orhan ilk bölümüyle bugün atv'de
Önce Gazze’de Türk gücü sonra Altay! İsrail’de panik: Türkiye tehlikeli tank türleri üretiyor
Başkan Erdoğan'dan 29 Ekim kutlamasında Terörsüz Türkiye mesajı: Engelleri aşacağız oyunları bozacağız