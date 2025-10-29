Victor Osimhen dünya devinin gündeminde!

Sans, Barcelona'nın gelecek sezon için yeni bir santrfor arayışında olduğunu belirtti. Deneyimli gazeteci, "Barcelona çok iyi bir santrfora ihtiyaç duyuyor ve gelecek sezon için bu konuda planlamalar yapıyor. Lewandowski'nin geleceği belirsiz, şu anda sakat ve 37 yaşında. Nasıl döneceği bilinmiyor." ifadelerini kullandı.

Victor Osimhen (AA) "OSIMHEN, BARCELONA'NIN İSTEDİĞİ BİR OYUNCU" Sans, Galatasaraylı yıldız Osimhen hakkında şu değerlendirmelerde bulunarak; "Bu çerçeveden baktığımızda Victor Osimhen, Barcelona'nın istediği bir oyuncu. Bu kesin. Ancak şu anda ne bir görüşme var ne de taraflar arasında bir müzakere yapılmış durumda. Osimhen bugün Barcelona'nın transfer listesinde, fakat Lewandowski'nin durumuna göre süreç şekillenecek. Osimhen gol ve başarı demek. Evet, Barcelona onu çok yakından takip ediyor." diye konuştu.