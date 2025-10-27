PODCAST CANLI YAYIN

Onana küllerinden doğdu!

Trabzonspor'un kalecisi Andre Onana, Süper Lig'de yakaladığı kurtarış oranı ve maç başına kurtarış ortalamalarıyla göz doldurdu.

Giriş Tarihi:
Onana küllerinden doğdu!

Trabzonspor'un kalecisi Andre Onana, bu sezon Süper Lig'de yakaladığı yüzde 77.8 kurtarış oranı ve maç başına 3.5 kurtarış ortalamasıyla dikkat çekti.

KÜLLERİNDEN DOĞDU

Manchester United'a büyük umutlarla transfer olan Onana, İngiliz devinde bekleneni verememiş hatta gözden çıkarılan isimler arasına yazılmıştı. Kamerunlu file bekçisi, Trabzonspor'da adeta küllerinden doğarak bordo-mavili ekipte Uğurcan Çakır'ın boşluğunu doldurmayı başardı.



EN YÜKSEK YÜZDEYE SAHİP KALECİLERDEN BİRİ

Onana, bu verilerle Avrupa'nın 10 büyük ligi arasında en yüksek kurtarış yüzdesine sahip kalecilerden biri konumuna geldi.

Trabzonspor Eyüpspor’u devirdi! Galibiyet serisini dört maça çıkardıTrabzonspor Eyüpspor’u devirdi! Galibiyet serisini dört maça çıkardı
Trabzonspor Eyüpspor’u devirdi! Galibiyet serisini dört maça çıkardı

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
İBB'de casusluk "Eko"sistemi! Soruşturmada kilit halka "İstanbul Senin" uygulaması: 15 şüpheliden 6'sına tutuklama talebi
Başkan Erdoğan Külliye'de İngiltere Başbakanı Keir Starmer'i kabul etti | Masada Eurofighter var
İdefix
CIA-NSA-MI6 ile İBB'yi ele geçirdiler memlekete göz diktiler! 2019 seçimlerini sakatlayan siyasal casusluk: İmamoğlu ve "2. Cambridge Analytica"
DNR
ÖZEL | Futbolda bahis skandalı! Ligler iptal mi olacak? | Savcılık açıkladı: Soruşturma derinleştirilecek
A'dan Z'ye TOKİ 500 bin konut projesi! Başvuru ve teslimat süreci nasıl olacak? En çok merak edilen 30 soruya 30 cevap
Meteoroloji’den İstanbul dahil 10 ile sarı kod: Fırtına, ani sel, sıcaklık düşüşü! 2'li yağış sistemi geliyor! 75 km hızla...
Süper Lig kulüplerinden bahis skandalı sonrası açıklamalar peş peşe geldi!
Emekliye yüzde 13.13 enflasyon zammı: Yeni anket FKB'den geldi! SSK BAĞKUR'lu için 6.4 puanlık refah payı masada
Siyasi casusluk soruşturması kapsamında Ekrem İmamoğlu, Merdan Yanardağ ve Necati Özkan tutuklandı
WhatsApp yazışmalarını kanıt gösterdi: “Annemi öldürdüm” iddiası! Şarkıcı Güllü'nün patronundan suç duyurusu
CANLI ANLATIM | Kartalkaya yangını için hesap günü! Kime ne kadar ceza isteniyor?
Başkan Erdoğan'ın Melen vizyonu İstanbul'u susuz bırakmadı!
Spor yazarları Galatasaray-Göztepe maçını değerlendirdi
Bayrampaşa Belediye Başkan Vekilliğine AK Parti'li İbrahim Akın seçildi
CHP'li Beşiktaş Belediyesi'nde aşevi üzerinden 600 milyonluk rüşvet çarkı! Savcılık tüm belgeleri istedi
Takvim Hüseyin Gün'ün ifadesine ulaştı: Casusluk dosyasında “Mamim” hattı! İmamoğlu görüşmesi ve gizli servis trafiği deşifre oldu
Fenerbahçe'de Gaziantep FK maçının 11'i netleşti! O isim geri dönüyor
Milyoner'de anlamlı soru: Geceye çocuk hakları damga vurdu! İşte dijital dünyada unutulma farkındalığı