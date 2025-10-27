Onana küllerinden doğdu!

Trabzonspor'un kalecisi Andre Onana, bu sezon Süper Lig'de yakaladığı yüzde 77.8 kurtarış oranı ve maç başına 3.5 kurtarış ortalamasıyla dikkat çekti.



KÜLLERİNDEN DOĞDU



Manchester United'a büyük umutlarla transfer olan Onana, İngiliz devinde bekleneni verememiş hatta gözden çıkarılan isimler arasına yazılmıştı. Kamerunlu file bekçisi, Trabzonspor'da adeta küllerinden doğarak bordo-mavili ekipte Uğurcan Çakır'ın boşluğunu doldurmayı başardı.