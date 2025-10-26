PODCAST CANLI YAYIN

Trabzonspor'un yeni yıldızı Christ Oulai için milli takım çağrısı! "Yamal'dan ne farkı var?"

Trendyol Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Trabzonspor, son olarak Eyüpspor'u 2-0 yenerek 131 hafta sonra 4 maç üst üste kazanma başarısı gösterdi. Gollerin ikincisini atan Christ Inao Oulai, performansının yanı sıra ağları bulduğu pozisyonla da gündeme oturdu. Ülkesi Fildişi Sahilleri'nde milli takıma alınması yönünde çağrılar yapılmaya başlandı. İşte detaylar...

Sezon başında yapılanmaya giden Trabzonspor, Bastia'da forma giyen ancak A takım tecrübesi çok da bulunmayan Christ Inao Oulai'yi kadrosuna katmıştı. Henüz 18 yaşında olan Fildişili futbolcunun Türkiye kariyeri de Fransa'da aldığı ceza nedeniyle 4 maç gecikmeli başlamıştı.

EYÜPSPOR'A ATTIĞI GOLLE BÜYÜLEDİ

Formayı giydikten sonra sırtından düşürmeyen ve her geçen gün üstüne koyma başarısı gösteren genç oyuncu bir anda herkesin ilgi odağı haline geldi. Mücadelesi, pasları, dikine oynaması ve hiç yıkılmayan yapısının yanı sıra hücuma verdiği katkıyla da ön plana çıktı.

Son olarak da Eyüpspor mücadelesinde nefis bir gole imza atarak 3 puanın mimarlarından biri oldu. Önüne gelen herkesi hakem de dahil olmak üzere çalımlayarak ağları bulan Oulai, ülkesinde en çok konuşulan isimler arasına girdi.

MİLLİ TAKIM ÇAĞRISI

Trabzonspor günlerinin henüz başında olan yıldız adayı için şimdiden milli takıma alınması hususunda çağrılar yapılmaya başlandı. Yüksek sayılı sosyal medya hesapları, kadroya eklenmesi adına paylaşımlarda bulunuyor.

Yorumlarda ise "Elimizdeki merkez orta saha futbolcuları arasında güncel performansı en iyi olan futbolcu Oulai. Kesinlikle A takımda olması gerekiyor" ifadelerine yer verildi.

"YAMAL'DAN NE EKSİĞİ VAR"

Bir taraftar ise; "Yamal 19-20 yaşında İspanya'yı sırtında taşırken biz de bu yönde hareket etmeliyiz. Ondan bir farkı yok. Mükemmel tercihler yapmalıyız ve o bunu hak ediyor. Bugün gelişmiş ülkeler ne yapıyorsa bu yoldan gitmeliyiz." diye görüş bildirdi.

MARADONAVARİ GOL

Christ Oulai Inao'nun Eyüpspor ağlarına attığı gol ise ülkesi Fildişi Sahilleri'nde "Maradonavari" olarak yorumlandı. Ayrıca yaptığı hareketlerin, ekranları öldürdüğü ve muhteşem bir etki bıraktığı ifade edildi.

