Trabzonspor'un yeni yıldızı Christ Oulai için milli takım çağrısı! "Yamal'dan ne farkı var?"

Sezon başında yapılanmaya giden Trabzonspor, Bastia'da forma giyen ancak A takım tecrübesi çok da bulunmayan Christ Inao Oulai'yi kadrosuna katmıştı. Henüz 18 yaşında olan Fildişili futbolcunun Türkiye kariyeri de Fransa'da aldığı ceza nedeniyle 4 maç gecikmeli başlamıştı.
EYÜPSPOR'A ATTIĞI GOLLE BÜYÜLEDİ
Formayı giydikten sonra sırtından düşürmeyen ve her geçen gün üstüne koyma başarısı gösteren genç oyuncu bir anda herkesin ilgi odağı haline geldi. Mücadelesi, pasları, dikine oynaması ve hiç yıkılmayan yapısının yanı sıra hücuma verdiği katkıyla da ön plana çıktı.
Son olarak da Eyüpspor mücadelesinde nefis bir gole imza atarak 3 puanın mimarlarından biri oldu. Önüne gelen herkesi hakem de dahil olmak üzere çalımlayarak ağları bulan Oulai, ülkesinde en çok konuşulan isimler arasına girdi.
MİLLİ TAKIM ÇAĞRISI
Trabzonspor günlerinin henüz başında olan yıldız adayı için şimdiden milli takıma alınması hususunda çağrılar yapılmaya başlandı. Yüksek sayılı sosyal medya hesapları, kadroya eklenmesi adına paylaşımlarda bulunuyor.
Yorumlarda ise "Elimizdeki merkez orta saha futbolcuları arasında güncel performansı en iyi olan futbolcu Oulai. Kesinlikle A takımda olması gerekiyor" ifadelerine yer verildi.