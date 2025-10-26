Trabzonspor'un yeni yıldızı Christ Oulai için milli takım çağrısı! "Yamal'dan ne farkı var?"

Sezon başında yapılanmaya giden Trabzonspor , Bastia'da forma giyen ancak A takım tecrübesi çok da bulunmayan Christ Inao Oulai 'yi kadrosuna katmıştı. Henüz 18 yaşında olan Fildişili futbolcunun Türkiye kariyeri de Fransa'da aldığı ceza nedeniyle 4 maç gecikmeli başlamıştı.

Christ Inao Oulai

EYÜPSPOR'A ATTIĞI GOLLE BÜYÜLEDİ

Formayı giydikten sonra sırtından düşürmeyen ve her geçen gün üstüne koyma başarısı gösteren genç oyuncu bir anda herkesin ilgi odağı haline geldi. Mücadelesi, pasları, dikine oynaması ve hiç yıkılmayan yapısının yanı sıra hücuma verdiği katkıyla da ön plana çıktı.

Son olarak da Eyüpspor mücadelesinde nefis bir gole imza atarak 3 puanın mimarlarından biri oldu. Önüne gelen herkesi hakem de dahil olmak üzere çalımlayarak ağları bulan Oulai, ülkesinde en çok konuşulan isimler arasına girdi.