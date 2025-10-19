Beşiktaş, mücadeleye iyi başladı ve ilk periyodu 18-14 önde tamamladı. Devreye 43-35 üstünlükle giren siyah-beyazlılar, üçüncü periyotta farkı koruyarak 65-56'lık skorla son bölüme girdi. Son çeyrekte hata yapmayan Beşiktaş, maçı 80-72 kazanmayı başardı.

BEŞİKTAŞ BOA'DA YILDIZLAR PARLADI

Beşiktaş'ta Okonkwo 24, Pelin Derya Bilgiç 18, Milic 13 ve Toure 10 sayıyla galibiyette başrolü oynadı.

OGM Ormanspor'da ise Fraser 26 sayı, Anigwe 13 sayı, Shields 9 sayı ile mücadele etti.

PERİYOT SONUÇLARI

2. Periyot: 18-14

Devre: 43-35

3. Periyot: 65-56

Maç Sonu: 80-72