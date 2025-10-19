PODCAST CANLI YAYIN

Amerika GP'de kazanan Max Verstappen

Formula 1 Dünya Şampiyonası’nın 19. etabı olan ABD Grand Prix’si, nefes kesen bir mücadeleye sahne oldu. Austin’deki Circuit of the Americas (Amerika Pisti) üzerinde koşulan yarışta, Red Bull’un Hollandalı pilotu Max Verstappen damalı bayrağı ilk sırada görerek birinciliği elde etti.

Pole pozisyonundan start alan Verstappen, yarış boyunca temposunu koruyarak sezonun bir başka galibiyetine imza attı. Hollandalı pilot, bu sonuçla birlikte kariyerindeki 63. zaferini elde etti.

Ferrari'den Charles Leclerc ikincilikle podyuma çıkarken, McLaren pilotu Lando Norris üçüncü sırada finiş gördü.

ABD GRAND PRİX'SİNDE İLK 10

1 Max Verstappen (Red Bull)
2 Lando Norris (McLaren)
3 Charles Leclerc (Ferrari)
4 Lewis Hamilton (Ferrari)
5 Oscar Piastri (McLaren)
6 George Russell (Mercedes)
7 Yuki Tsunoda (Red Bull)
8 Nico Hülkenberg (Sauber)
9 Oliver Bearman (Haas)
10 Fernando Alonso (Aston Martin)

