Başakşehir'den Kylian Mbappe paylaşımı!

Turuncu-lacivertli kulübün sosyal medya ekibi, bu beklenmedik etkileşimi fırsata çevirdi. Yapay zekâ destekli mizahi bir video hazırlayan ekip, sosyal medyada adeta viral oldu.

Hazırlanan videoda, Mbappe'nin "Başakşehir hesabı yine paylaşım yaptı. İçeriklerini çok beğeniyorum cidden" dediği sahne canlandırıldı. Gerçekçi ses efektleri ve görsel montajla oluşturulan video, hem taraftarlar hem de futbol dünyasında büyük ilgi topladı.

"CONTİNUE à NOUS SUİVRE KYLIAN!"

Başakşehir, videoyu Fransızca bir mesajla paylaştı: "Continue à nous suivre Kylian!" (Bizi takip etmeye devam et Kylian!)

Kulübün bu esprili yaklaşımı kısa sürede yüz binlerce görüntülenmeye ulaştı. Paylaşım, Türkiye'de ve uluslararası basında geniş yankı buldu.