Başakşehir'den Kylian Mbappe paylaşımı!

Dünyaca ünlü Fransız futbolcu Kylian Mbappe, bu kez attığı gollerle değil, sosyal medya etkileşimiyle Türkiye gündemine oturdu. Real Madrid’in yıldız ismi, Başakşehir Futbol Kulübü’nün sosyal medya paylaşımını beğenince, kısa sürede binlerce Türk taraftarın dikkatini çekti.

Turuncu-lacivertli kulübün sosyal medya ekibi, bu beklenmedik etkileşimi fırsata çevirdi. Yapay zekâ destekli mizahi bir video hazırlayan ekip, sosyal medyada adeta viral oldu.

Hazırlanan videoda, Mbappe'nin "Başakşehir hesabı yine paylaşım yaptı. İçeriklerini çok beğeniyorum cidden" dediği sahne canlandırıldı. Gerçekçi ses efektleri ve görsel montajla oluşturulan video, hem taraftarlar hem de futbol dünyasında büyük ilgi topladı.

"CONTİNUE à NOUS SUİVRE KYLIAN!"

Başakşehir, videoyu Fransızca bir mesajla paylaştı: "Continue à nous suivre Kylian!" (Bizi takip etmeye devam et Kylian!)

Kulübün bu esprili yaklaşımı kısa sürede yüz binlerce görüntülenmeye ulaştı. Paylaşım, Türkiye'de ve uluslararası basında geniş yankı buldu.

