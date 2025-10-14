Trabzonspor'un geçen sezon Ajaccio'dan 1 milyon euro bonservis karşılığında kadrosuna kattığı Tim Jabol-Folcarelli, performansıyla adından söz ettirmeyi başardı. Fransız futbolcu, takıma yaptığı katkıyla ön plana çıktı ve en istikrarlı isimlerden biri oldu.

Bu sezon ligde oynanan 8 karşılaşmanın tamamına ilk 11'de başlayan ve 675 dakika forma giyen 25 yaşındaki orta saha için yönetim kararını verdi. Jabol-Folcarelli'nin kontratında revizyona gidilecek.

Normal şartlar altında 2029 yılına kadar sözleşmesi bulunan orta saha oyuncusunun 700 bin euroluk maaşına da zam yapılacak.