Trabzonspor'dan iyileştirme kararı! Yıldız oyuncu görüşme odasına

Trendyol Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren ve lider Galatasaray'ın arkasında ikinci sırada yer alan Trabzonspor, iç transfer hamlelerine başladı. Bordo mavililer, Tim Jabol-Folcarelli'nin sözleşmesini revize edecek.

Trabzonspor'un geçen sezon Ajaccio'dan 1 milyon euro bonservis karşılığında kadrosuna kattığı Tim Jabol-Folcarelli, performansıyla adından söz ettirmeyi başardı. Fransız futbolcu, takıma yaptığı katkıyla ön plana çıktı ve en istikrarlı isimlerden biri oldu.

Bu sezon ligde oynanan 8 karşılaşmanın tamamına ilk 11'de başlayan ve 675 dakika forma giyen 25 yaşındaki orta saha için yönetim kararını verdi. Jabol-Folcarelli'nin kontratında revizyona gidilecek.

Normal şartlar altında 2029 yılına kadar sözleşmesi bulunan orta saha oyuncusunun 700 bin euroluk maaşına da zam yapılacak.

AVRUPA'DAN BEKLENTİ VAR

Çok ucuz bir bonservisle takıma kazandırılan Tim Jabol-Folcarelli'nin sezonun henüz bu döneminde kontratının uzatılmak istenmesinin ardında ise Avrupa'dan gelmesi beklenen transfer teklifi var. Yönetim, futbolcusunun kontratında yapacağı iyileştirme ile hem ilgiyi bertaraf edecek hem de pazarlıktaki gücünü daha üst seviyeye çıkaracak.

