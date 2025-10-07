PODCAST CANLI YAYIN

Trabzonspor Andre Onana'nın bonservisini alacak! Pazarlıklar başlıyor

Trabzonspor’un sezon başında Manchester United’dan kiralık olarak kadrosuna kattığı Andre Onana, kısa sürede gösterdiği performansla bordo-mavili taraftarların gönlünü kazandı. Süper Lig’de sergilediği istikrarlı performansla dikkat çeken Kamerunlu file bekçisi için flaş bir iddia ortaya atıldı. İngiliz basını, Trabzonspor’un sezon sonunda Onana’nın bonservisini almak için harekete geçtiğini yazdı.

Bordo-mavili ekibin tecrübeli teknik direktörü Fatih Tekke, sezona damga vuran isimlerinden biri olan Andre Onana'ya büyük güven duyuyor. Kamerunlu kaleci, hem refleksleri hem de oyun kurma becerisiyle takım savunmasına büyük katkı sağladı.

Özellikle ligin 8. haftasında oynanan Kayserispor karşılaşmasında yıldızlaşan Onana, yaptığı 7 kritik kurtarışla takımını adeta ipten aldı. Bu performans, Onana'nın kariyerinde gol yemeden tamamladığı maçlar arasında en fazla kurtarış yaptığı ikinci karşılaşma olarak kayıtlara geçti.

TRABZONSPOR'DAN BONSERVİS ATAĞI

Kamerunlu eldivenin performansı sadece Türkiye'de değil, Avrupa basınında da yankı buldu. İngiltere'nin önde gelen gazetelerinden The Sun, Trabzonspor'un Onana'nın bonservisini almak için Manchester United'la görüşmelere başlamaya hazırlandığını duyurdu.

Haberde, bordo-mavili yönetimin kaleci pozisyonunu uzun vadeli olarak güvence altına almak istediği ve Onana'yı kalıcı olarak kadrosuna katmayı planladığı belirtildi.

Trabzonspor'un, Onana'nın yüksek maaşı ve bonservis bedeli nedeniyle satın alma formülünü kademeli ödeme planı üzerinden kurmayı düşündüğü iddia edildi.

KISA SÜREDE TAKIMIN LİDERLERİNDEN OLDU

Takıma geç katılmasına rağmen kısa sürede uyum sağlayan Onana, soyunma odasında da lider karakteriyle öne çıkıyor. Savunma hattıyla kurduğu güçlü iletişim sayesinde takımın geriden oyun kurma kalitesini artıran 28 yaşındaki kaleci, Fatih Tekke'nin sisteminde vazgeçilmez bir parça haline geldi.

Trabzonspor taraftarları da sosyal medyada Onana için "Kalemizin duvarı" yorumları yaparken, birçok taraftar kulübün Onana'yı bonservisiyle transfer etmesi gerektiğini savundu.

BU SEZONKİ PERFORMANSI

Andre Onana, bu sezon bordo-mavili forma altında 4 resmi maçta görev aldı. Söz konusu karşılaşmaların birinde kalesini gole kapatmayı başardı. Ayrıca Gaziantep FK karşısında Paul Onuachu'nun golünde asisti yapan isim olarak hücuma da katkı verdi.

Manchester United'da geçtiğimiz sezon yaşadığı zor dönemin ardından Türkiye'de yeniden form tutan Onana, kariyerinde yeni bir çıkış yakaladı.

MANCHESTER UNITED CEPHESİ BEKLİYOR

İngiliz basınında yer alan haberlere göre Manchester United, Onana'nın Trabzonspor'daki performansını yakından takip ediyor. Kırmızı Şeytanlar, oyuncunun form grafiğini değerlendirdikten sonra transfer için resmi görüşmelere oturacak.

