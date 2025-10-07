Trabzonspor Andre Onana'nın bonservisini alacak! Pazarlıklar başlıyor

Bordo-mavili ekibin tecrübeli teknik direktörü Fatih Tekke, sezona damga vuran isimlerinden biri olan Andre Onana'ya büyük güven duyuyor. Kamerunlu kaleci, hem refleksleri hem de oyun kurma becerisiyle takım savunmasına büyük katkı sağladı.

Özellikle ligin 8. haftasında oynanan Kayserispor karşılaşmasında yıldızlaşan Onana, yaptığı 7 kritik kurtarışla takımını adeta ipten aldı. Bu performans, Onana'nın kariyerinde gol yemeden tamamladığı maçlar arasında en fazla kurtarış yaptığı ikinci karşılaşma olarak kayıtlara geçti.