Trabzonspor Andre Onana'nın bonservisini alacak! Pazarlıklar başlıyor

Bordo-mavili ekibin tecrübeli teknik direktörü Fatih Tekke, sezona damga vuran isimlerinden biri olan Andre Onana'ya büyük güven duyuyor. Kamerunlu kaleci, hem refleksleri hem de oyun kurma becerisiyle takım savunmasına büyük katkı sağladı.
Özellikle ligin 8. haftasında oynanan Kayserispor karşılaşmasında yıldızlaşan Onana, yaptığı 7 kritik kurtarışla takımını adeta ipten aldı. Bu performans, Onana'nın kariyerinde gol yemeden tamamladığı maçlar arasında en fazla kurtarış yaptığı ikinci karşılaşma olarak kayıtlara geçti.
TRABZONSPOR'DAN BONSERVİS ATAĞI
Kamerunlu eldivenin performansı sadece Türkiye'de değil, Avrupa basınında da yankı buldu. İngiltere'nin önde gelen gazetelerinden The Sun, Trabzonspor'un Onana'nın bonservisini almak için Manchester United'la görüşmelere başlamaya hazırlandığını duyurdu.
Haberde, bordo-mavili yönetimin kaleci pozisyonunu uzun vadeli olarak güvence altına almak istediği ve Onana'yı kalıcı olarak kadrosuna katmayı planladığı belirtildi.
Trabzonspor'un, Onana'nın yüksek maaşı ve bonservis bedeli nedeniyle satın alma formülünü kademeli ödeme planı üzerinden kurmayı düşündüğü iddia edildi.
KISA SÜREDE TAKIMIN LİDERLERİNDEN OLDU
Takıma geç katılmasına rağmen kısa sürede uyum sağlayan Onana, soyunma odasında da lider karakteriyle öne çıkıyor. Savunma hattıyla kurduğu güçlü iletişim sayesinde takımın geriden oyun kurma kalitesini artıran 28 yaşındaki kaleci, Fatih Tekke'nin sisteminde vazgeçilmez bir parça haline geldi.
Trabzonspor taraftarları da sosyal medyada Onana için "Kalemizin duvarı" yorumları yaparken, birçok taraftar kulübün Onana'yı bonservisiyle transfer etmesi gerektiğini savundu.