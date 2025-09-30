PODCAST CANLI YAYIN

Beşiktaş'ta Rafa Silva vites yükseltti!

Kayserispor maçında hat-trick yapan Beşiktaş'ın yıldızı Rafa Silva, Kocaelispor karşısında da golünü atarak takımını 3 puana taşıdı.

Giriş Tarihi:
Beşiktaş'a geldiği günden bu yana taraftarların sevgilisi olan Rafa Silva, sezona durgun başlasa da son haftalarda eski formuna kavuştu.

Bunda en büyük pay sahibi ise şüphesiz teknik direktör Sergen Yalçın'dı. Tecrübeli çalıştırıcı, Göztepe yenilgisinin ardından Rafa ile özel bir görüşme yaptı ve Portekizli oyuncu o görüşmeden sonra adeta şaha kalktı.

Önce Kayserispor maçında muhteşem bir performans sergileyen ve bu performansını hat-trickle süsleyen Portekizli yıldız, Kocaelispor karşılaşmasında da golünü atarak takımını zafere taşıdı.

