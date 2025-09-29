PODCAST CANLI YAYIN

Fenerbahçe'den Gökhan Gönül açıklaması!

Kısa süre önce Fenerbahçe'ye imza atan ancak Domenico Tedesco'nun takıma katılmasının ardından kulüpten ayrılacağı yönünde birçok iddia ortaya atılan Gökhan Gönül için karar çıktı.

Giriş Tarihi:
Fenerbahçe, adı göreve başladıktan kısa bir süre sonra ayrılık haberleriyle gündeme gelen Gökhan Gönül ile ilgili açıklamada bulundu.

Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı;

"Futbol A Takımımız teknik ekibinde yardımcı antrenör olarak görev yapan Gökhan Gönül ile ilgili olarak bazı bilgilendirmeleri kamuoyuyla paylaşmak isteriz.

Kamuoyundaki tüm söylentilerin aksine, Başkanımız Sayın Sadettin Saran'ın, Gökhan Gönül ile yaptığı görüşmelerde, her fırsatta vurguladığı "Samandıra ruhunu geri getirme" hedefi doğrultusunda, Gökhan Gönül'ün saha içinden çok, Samandıra'nın genel yapısında ve futbol aklının tesis edilmesinde önemli bir rol üstlenmesi gerektiği ifade edilmiştir.

Fenerbahçe formasını büyük bir aidiyet ve başarıyla taşıyan, savaşçı ruhu, karakteri ve duruşuyla camiamızda özel bir yere sahip olan Gökhan Gönül'ün, kulübümüze saha dışında da önemli katkılar sağlayacağına olan inancımız tamdır.

Kendisiyle ilgili planlamalar tamamlandığında gerekli bilgilendirme ayrıca yapılacaktır."

