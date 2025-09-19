PODCAST CANLI YAYIN

Anthony Nwakaeme Trabzonspor'un listesinden çıkarıldı

Trabzonspor’un tecrübeli yıldızı Anthony Nwakaeme, yaşadığı sol hamstring sakatlığı nedeniyle Türkiye Futbol Federasyonu’na (TFF) bildirilen A takım listesinden çıkarıldı.

Giriş Tarihi:
TFF'nin resmi internet sitesinde bordo-mavili kulübün sözleşmeli futbolcuları arasında yer alan Nwakaeme, 14 yabancı kuralı nedeniyle federasyona bildirilen kadroda bulunmuyor.

TRANSFER DÖNEMİNE KADAR FORMA GİYEMEYECEK

Nijeryalı oyuncu, ara transfer dönemi açılana kadar resmi maçlarda forma giyemeyecek. Eğer Trabzonspor, ara transferde en az bir yabancı futbolcu ile yollarını ayırır ya da kiralık gönderirse, Nwakaeme'nin sözleşmesi yeniden aktif hale getirilip A takım listesine dahil edilebilecek.

TEDAVİSİ DEVAM EDİYOR

Sol hamstring sakatlığı nedeniyle tedavisi süren 35 yaşındaki futbolcunun, bireysel antrenman programıyla çalışmalarını sürdürdüğü ifade edildi.

