TFF'nin resmi internet sitesinde bordo-mavili kulübün sözleşmeli futbolcuları arasında yer alan Nwakaeme, 14 yabancı kuralı nedeniyle federasyona bildirilen kadroda bulunmuyor.

TRANSFER DÖNEMİNE KADAR FORMA GİYEMEYECEK

Nijeryalı oyuncu, ara transfer dönemi açılana kadar resmi maçlarda forma giyemeyecek. Eğer Trabzonspor, ara transferde en az bir yabancı futbolcu ile yollarını ayırır ya da kiralık gönderirse, Nwakaeme'nin sözleşmesi yeniden aktif hale getirilip A takım listesine dahil edilebilecek.

TEDAVİSİ DEVAM EDİYOR

Sol hamstring sakatlığı nedeniyle tedavisi süren 35 yaşındaki futbolcunun, bireysel antrenman programıyla çalışmalarını sürdürdüğü ifade edildi.