Rudy Fernandez'den Türkiye açıklaması!

EuroBasket 2025 Elçisi Rudy Fernandez, turnuvada çok iyi bir performans sergileyen A Milli Basketbol Takımı'nın altın madalya kazanma şansının olduğunu söyledi.



Kariyerinde 2 Dünya Kupası (2006, 2019) ve 4 EuroBasket (2009, 2011, 2015, 2022) şampiyonlukları yaşayan eski İspanyol basketbolcu, Letonya'nın başkenti Riga'da AA muhabirinin sorularını yanıtladı.



Şampiyonada 7'de 7 yaparak yarı finale yükselen Türkiye'den övgüyle bahseden Rudy Fernandez, "Türkiye çok iyi oynuyor. İki hafta önce Türkiye'nin Letonya ile oynadığı ilk maçı izlediğimde çok iyi oynadığına dair tweet atmıştım. Şu an finale yükselme şansı var. Yunanistan'a karşı büyük bir maça çıkacak ama çok iyi performans sergiliyorlar. Türkiye'nin altın madalya kazanma şansı olduğunu düşünüyorum. Türkiye'nin şampiyonluğu benim için sürpriz olmaz. Rekabetçi bir takım. İyi bir oyuncu grubuna sahip. Başarılı bir başantrenörleri var. Bu tür maçları oynamayı iyi biliyor. Larkin ve Cedi Osman gibi tecrübeli oyuncular var. Bana göre altın madalyayı kazanmak için kesinlikle bir şansları var." değerlendirmesinde bulundu.