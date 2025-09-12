Okan Buruk'tan Singo kararı!

Süper Lig'de cumartesi günü Eyüpspor ile karşılaşacak Galatasaray, bir yandan da UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki Eintracht Frankfurt maçını düşünüyor.
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Eintracht Frankfurt maçında savunma hattında değişikliğe gitmeye hazırlanıyor.
Sarı-kırmızılıların başarılı teknik direktörü, Alman ekibine karşı savunmanın ortasında Wilfried Singo ile birlikte Davinson Sanchez'e forma vermeyi planlıyor.
Singo'nun Eintracht Frankfurt karşısında forma giymesi durumunda, Davinson Sanchez sol stoperde oynayacak ve Abdülkerim Bardakcı kulübeye geçecek.