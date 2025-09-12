PODCAST CANLI YAYIN

Okan Buruk'tan Singo kararı!

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Şampiyonlar Ligi'ndeki Eintracht Frankfurt maçında Wilfried Singo'yu stoperde oynatmayı planlıyor.

Süper Lig'de cumartesi günü Eyüpspor ile karşılaşacak Galatasaray, bir yandan da UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki Eintracht Frankfurt maçını düşünüyor.

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Eintracht Frankfurt maçında savunma hattında değişikliğe gitmeye hazırlanıyor.

Sarı-kırmızılıların başarılı teknik direktörü, Alman ekibine karşı savunmanın ortasında Wilfried Singo ile birlikte Davinson Sanchez'e forma vermeyi planlıyor.

Singo'nun Eintracht Frankfurt karşısında forma giymesi durumunda, Davinson Sanchez sol stoperde oynayacak ve Abdülkerim Bardakcı kulübeye geçecek.

Galatasaray'da tek eksik Osimhen!

