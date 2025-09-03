GÜNÜN MAÇLARI 3 Eylül 2025 Çarşamba | Bugün maç var mı, hangi maçlar var, saat kaçta?

Futbol heyecanı 3 Eylül 2025 Çarşamba günü de hız kesmiyor. Günün maç programı futbolseverler tarafından yakından takip ediliyor. "Bugün hangi maçlar var, saat kaçta başlıyor?" soruları taraftarların gündeminde. Avrupa kupalarından lig karşılaşmalarına kadar birçok mücadele sahne alırken, takvimde dikkat çeken maçlar futbol tutkunlarını ekran başına toplayacak. İşte detaylı maç programı...
BUGÜN KİMİN MAÇI VAR?
Ziraat Türkiye Kupası - 1. Tur
14.00 Kars 36 Spor-24 Erzincanspor (A Spor)
15.00 1074 Çankırıspor-Ankara Demirspor
15.00 1461 Trabzon FK-Serhat Ardahan
15.00 1926 Bulancakspor-Artvin Hopaspor
15.00 Alanya 1221 FSK-Muğlaspor
15.00 Aliağa Futbol-İnegöl Kafkas GK
15.00 Arnavutköy Belediyesi FSK-Beykoz İshaklı Spor
15.00 Bartınspor-Anadolu Üniversitesi
15.00 Bayburt Özel İdare Spor-Giresunspor
15.00 Bucak Belediyesi Oğuzhanspor-Kepezspor FAŞ