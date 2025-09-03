PODCAST CANLI YAYIN

GÜNÜN MAÇLARI 3 Eylül 2025 Çarşamba | Bugün maç var mı, hangi maçlar var, saat kaçta?

Futbolseverlerin merakla beklediği 3 Eylül 2025 Çarşamba gününün maç programı belli oldu. “Bugün maç var mı?” sorusunun yanıtı, oynanacak karşılaşmaların saatleri ve detayları futbol tutkunları tarafından merak ediliyor ve araştırılıyor. İşte Avrupa kupalarından lig mücadelelerine kadar günün maç takvimi...

Giriş Tarihi:
GÜNÜN MAÇLARI 3 Eylül 2025 Çarşamba | Bugün maç var mı, hangi maçlar var, saat kaçta?

Futbol heyecanı 3 Eylül 2025 Çarşamba günü de hız kesmiyor. Günün maç programı futbolseverler tarafından yakından takip ediliyor. "Bugün hangi maçlar var, saat kaçta başlıyor?" soruları taraftarların gündeminde. Avrupa kupalarından lig karşılaşmalarına kadar birçok mücadele sahne alırken, takvimde dikkat çeken maçlar futbol tutkunlarını ekran başına toplayacak. İşte detaylı maç programı...

AAAA

BUGÜN KİMİN MAÇI VAR?

Ziraat Türkiye Kupası - 1. Tur

14.00 Kars 36 Spor-24 Erzincanspor (A Spor)

15.00 1074 Çankırıspor-Ankara Demirspor

15.00 1461 Trabzon FK-Serhat Ardahan

15.00 1926 Bulancakspor-Artvin Hopaspor

15.00 Alanya 1221 FSK-Muğlaspor

AAAA

15.00 Aliağa Futbol-İnegöl Kafkas GK

15.00 Arnavutköy Belediyesi FSK-Beykoz İshaklı Spor

15.00 Bartınspor-Anadolu Üniversitesi

15.00 Bayburt Özel İdare Spor-Giresunspor

15.00 Bucak Belediyesi Oğuzhanspor-Kepezspor FAŞ

AAAA

15.00 Dersimspor-Adanaspor

15.00 Diyarbekir Spor-Bitlis Özgüzeldere

15.00 Edirnespor-Somaspor

15.00 Erbaaspor-Tokat Belediyesi Plevnespor

15.00 Etimesgut Spor-Karadeniz Ereğli Belediye

15.00 Güzide Gebze Spor-Bulvarspor

15.00 Kahramanmaraş İstiklalspor-Kilis Belediyespor

15.00 Kahta 02 Spor-İskenderunspor

15.00 Kestel Belediyespor-Uşak Spor

15.00 Kurtalanspor-Şanlıurfaspor

15.00 Kırklarelispor-Galata SK

15.00 Muş Spor-Şırnak Petrolspor

15.00 Malatya Yeşilyurt Spor-Yeni Malatyaspor

15.00 Yozgat Belediyesi Bozokspor-Fatsa Belediyespor

15.00 Çayelispor-Şiran Yıldızspor

15.00 İnegölspor-Ezinespor

15.00 İnkılap FSK-Beyoğlu Yeni Çarşı Spor

AAAA

16.30 Sinopspor-Orduspor 1967 (A Spor)

19.00 Bornova 1877-Afyonspor

19.00 Denizli İY Güreller-Nazilli Belediyespor

19.00 Fethiyespor-Efeler 09 Spor

19.00 Karaman FK-Suvermez Kapadokyaspor

20.00 MKE Ankaragücü-Karabük İdmanyurdu Spor (A Spor)

Sergen Yalçın zaman istiyor!Sergen Yalçın zaman istiyor!
Sergen Yalçın zaman istiyor!

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
Gözler "şaibe" davasına çevrildi: Kemal Kılıçdaroğlu geri mi dönüyor? İstanbul'un iptali kurultay davasını nasıl etkileyecek?
Asrın inşasında 300 bin yuva tamam! Başkan Erdoğan anahtar teslim törenine katılacak
CHP'de İstanbul krizi! Gürsel Tekin ve Özgür Özel restleşti
İsrail dünyanın gözü önünde nükleer tesis inşa ediyor! Uydu görüntülerinde ortaya çıktı
TÜİK açıkladı! İşte Ağustos ayı enflasyonu
Şi Cinping’den Pekin’de gövde gösterisi! Putin ve Kim’i yanına aldı gizli silahlarını çıkardı | Trumptan tehdit
Milliler Gürcistan karşısında! Montella'dan farklı 11
Zeytinyağından baharata pideden kıymaya! Bakanlık listeyi paylaştı: Ünlü marka yine hile yaptı
Epstein dosyası ABD’yi karıştırdı! Dosyalarda eksik var: Trump kendisini mi koruyor arkadaşlarını mı?
Birol Dovanbek'i babası mı öldürdü? Müge Anlı'da kan donduran cinayet! "Oda savaş alanına dönmüştü"
Beşiktaş atağa geçti! Ezeli rakipten çifte transfer
EMEKLİYE 2 AYLIK ZAM HESABI! TÜİK enflasyonu açıkladı maaş tahminleri değişti! SSK ve Bağ-Kur emeklisinin zamlı maaşı ne kadar?
CHP'li Özel mahkemenin kararını tanımadı! Kayyum heyetinden Müjdat Gürbüz TAKVİM'e konuştu: "Biz gelmesek 2. Baro'dan heyet gelecek"
MEMUR MAAŞINA 2 AYLIK ENFLASYON FARKI! Zam hesapları değişti! Kim ne kadar alacak? Öğretmen, hemşire, polis, doktor...
Avcılar ve Beşiktaş'a bir dalga daha! İhaleler incelendi 7 gözaltı geldi | Kimler alındı?
EMEKLİYE 28 BİN 500 TL PROMOSYON | En yüksek hangi banka veriyor? Banka promosyonunda yarış kızıştı
CHP'li Beykoz Belediyesi'ndeki yolsuzluk davasında 2. gün! Savunmalar ortaya çıktı! Alaatin Köseler'in bilgisi dışında ihale yasak | Suçu birbirlerine attılar
Kim Jong Un 12 yaşındaki halefini Çin’de tanıttı! Gizemli kızı Kim Ju-ae ilk kez dünya sahnesinde
ASSAN soruşturması derinleşiyor! Teknoloji hırsızlıkları dosyaya girdi | MKE'ye 400 bin lira ödemişler
Karadeniz’den İstanbul’a uzanan imkansız bir aşk ve aile dramı: Gözleri KaraDeniz! İlk bölümü geceye damga vurdu