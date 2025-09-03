GÜNÜN MAÇLARI 3 Eylül 2025 Çarşamba | Bugün maç var mı, hangi maçlar var, saat kaçta?

Futbol heyecanı 3 Eylül 2025 Çarşamba günü de hız kesmiyor. Günün maç programı futbolseverler tarafından yakından takip ediliyor. "Bugün hangi maçlar var, saat kaçta başlıyor?" soruları taraftarların gündeminde. Avrupa kupalarından lig karşılaşmalarına kadar birçok mücadele sahne alırken, takvimde dikkat çeken maçlar futbol tutkunlarını ekran başına toplayacak. İşte detaylı maç programı...