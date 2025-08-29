Fenerbahçe'de beklenen gelişme yaşandı. JOSE MOURİNHO İLE YOLLAR AYRILDI

Ali Koç döneminde art arda teknik direktör değişiklikleriyle gündemden düşmeyen sarı-lacivertliler, dünyaca ünlü teknik adam Jose Mourinho ile de yollarını ayırdı. Kulüpten yapılan resmi açıklamada, "Profesyonel Futbol A Takımımızın 2024-2025 sezonundan itibaren teknik direktörlük görevini yürüten Jose Mourinho ile yollarımız ayrılmıştır. Kendisine bugüne kadar takımımız için verdiği emekler için teşekkür eder, gelecek kariyerinde başarılar dileriz" ifadeleri kullanıldı.

Jose Mourinho YÖNETİM FATURAYI HOCALARA KESİYOR

Ali Koç'un başkanlık koltuğuna oturduğu 2018'den bu yana Fenerbahçe'de istikrarlı bir futbol yapılanması sağlanamadı. HANGİ HOCALAR YOLLANDI

Phillip Cocu ile başlayan, Ersun Yanal, Erol Bulut, Vitor Pereira, Jorge Jesus ve İsmail Kartal gibi birçok teknik adamla devam eden süreç, son olarak Mourinho'nun da ayrılığıyla sona erdi. Sarı-lacivertliler, bu dönemde neredeyse her sezon teknik direktör değişikliğine gitti.