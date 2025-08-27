PODCAST CANLI YAYIN

Senne Lammens kimdir, kaç yaşında, aslen nereli? Galatasaray'ın gündemindeki Lammens'in piyasa değeri nedir?

Royal Antwerp forması giyen ve Galatasaray'ın da kaleci adayları arasında gösterilen Senne Lammens hakkındaki detaylar merak ediliyor ve araştırılıyor. Peki Senne Lammens kimdir, kaç yaşında, aslen nereli? Galatasaray'ın gündemindeki Lammens'in piyasa değeri nedir? İşte biyografisi...

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Senne Lammens kimdir, kaç yaşında, aslen nereli? Galatasaray'ın gündemindeki Lammens'in piyasa değeri nedir?

Galatasaray'ın transfer gündemine giren genç kaleci Senne Lammens, futbolseverlerin merak ettiği isimlerden biri oldu. Royal Antwerp forması giyen ve Avrupa'da gelecek vadeden file bekçileri arasında gösterilen Lammens'in kariyeri, yaşı, kökeni ve piyasa değeri araştırma konusu haline geldi. İşte genç kaleci hakkında tüm detaylar...

(sosyal medya)(sosyal medya)

Senne Lammens kimdir?

Senne Lammens, 7 Temmuz 2002'de Belçika'da doğan genç bir kalecidir. Futbol kariyerine Club Brugge altyapısında başlayan Lammens, 2019 yılında UEFA Gençlik Ligi'nde Real Madrid'e attığı son dakika kafa golüyle dikkatleri üzerine çekmişti.

(sosyal medya)(sosyal medya)

1.93 metre boyu ve 85 kiloluk fiziğiyle ceza sahasında hakimiyet kurabilen oyuncu, refleksleri ve pas oyununa yatkınlığıyla modern kaleci profiline uygun bir isim olarak öne çıkıyor.

(sosyal medya)(sosyal medya)

2023 yılında Royal Antwerp ile 4 yıllık sözleşme imzalayan Lammens, kariyerine Belçika'nın köklü kulüplerinden birinde devam ediyor. Güncel piyasa değeri yaklaşık 9 milyon euro olan genç file bekçisi, gelişim potansiyeliyle Avrupa'nın gelecek vaat eden kalecileri arasında gösteriliyor. Galatasaray'ın da transfer listesine giren Lammens, sarı-kırmızılı ekibin kaleci arayışında öne çıkan adaylardan biri olarak gündemdeki yerini koruyor.

Lammens'in tercihi Manchester United!
Galatasaray Senne Lammens için gaza bastıGalatasaray Senne Lammens için gaza bastı
Galatasaray Senne Lammens için gaza bastı

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
Komisyonun 6. toplantısında söz hukukçularda! TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan net mesaj: "Süreci en iyi şekilde tamamlayacağız"
PKK yönünü Tel Aviv'e çevirdi! Kara"yılan" zehir akıttı... Helin Ümit komisyona tehditler savurdu: Bu sorun çözülmezse daha sert dönem gelir
Fondaş Samiye Özlem Gürses'e haciz şoku! Youtube'dan, CHP'den, sponsorlardan milyonları kaldırıyor... Mal varlığı ortaya çıktı
"Büyük gün" geldi! ASELSAN'ın dikkat çeken "Çelik Kubbe" paylaşımı... Başkan Erdoğan programa katılacak
Yüzme Yarışı'nda kaybolan Rus yüzücü Nikolai Svechnikov'u uyarmış: "Yanlış yöne gidiyorsun"
Dışişleri Bakanlığından ve AK Parti'den Netanyahu'nun Ermeni soykırımı iftirasına peş peşe sert tepki: İstismar girişimi
Mourinho'dan sürpriz karar! Benfica maçında forma onun
ChatGPT’den 16 yaşındaki gence 5-10 dakikada fotoğraflı intihar rehberi! Aile OpenAI ile davalık oldu
Yangın sonrası ihya başlıyor! İzmir ve Bilecik'teki köy evlerinin temeli atılacak
Kemal Kılıçdaroğlu cephesinden "kurultay davası" öncesi bomba çıkış!
Fenerbahçe taraftarının hayaliydi! Galatasaray kapıyor
Memur ve emeklilere 2026-2027 zam oranları belli oldu! Ocak'taki artış enflasyon farkıyla ne olacak? Yüzde 16.88 formülü...
Epstein mağduru Virginia Giuffre’nin kitabında Henry Kissinger bombası! Büyük ifşa geliyor: İki ABD Başkanı da listede
Müge Anlı ile Tatlı Sert için geri sayım başladı! İşte yeni sezon yayın tarihi...
Gazze'de soykırım Batı Şeria'da sistematik işgal! Katil Netanyahu ve sapkın Yahudiler iyice azıttı: "Filistin devletini kurdurmayacağız"
Hakan Çakır cinayetinde kan donduran ifadeler: Bıçağı 5-6 defa soktum! Çivi sopa detayı
Bugün hava nasıl olacak? MGM’den uyarı: Kuvvetli rüzgar çatılara zarar verebilir! İşte 27 Ağustos il il hava durumu raporu
Türkiye'den soykırımcı İsrail'in Suriye'deki saldırılarına peş peşe tepki: Katliam ve işgal siyasetinden başka bir amaç gütmüyor
Memura en az 57 bin TL | Mesleklere göre yeni maaşlar! Takvim.com.tr hesapladı
Bu halini unutun! Kutu Bebek Ebrar Demirbilek son paylaşımıyla olay oldu! “Ne kadar linç gelecek çok merak ediyorum”