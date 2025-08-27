Senne Lammens kimdir, kaç yaşında, aslen nereli? Galatasaray'ın gündemindeki Lammens'in piyasa değeri nedir?

Galatasaray'ın transfer gündemine giren genç kaleci Senne Lammens, futbolseverlerin merak ettiği isimlerden biri oldu. Royal Antwerp forması giyen ve Avrupa'da gelecek vadeden file bekçileri arasında gösterilen Lammens'in kariyeri, yaşı, kökeni ve piyasa değeri araştırma konusu haline geldi. İşte genç kaleci hakkında tüm detaylar...
Senne Lammens kimdir?
Senne Lammens, 7 Temmuz 2002'de Belçika'da doğan genç bir kalecidir. Futbol kariyerine Club Brugge altyapısında başlayan Lammens, 2019 yılında UEFA Gençlik Ligi'nde Real Madrid'e attığı son dakika kafa golüyle dikkatleri üzerine çekmişti.
1.93 metre boyu ve 85 kiloluk fiziğiyle ceza sahasında hakimiyet kurabilen oyuncu, refleksleri ve pas oyununa yatkınlığıyla modern kaleci profiline uygun bir isim olarak öne çıkıyor.