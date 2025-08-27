Senne Lammens kimdir, kaç yaşında, aslen nereli? Galatasaray'ın gündemindeki Lammens'in piyasa değeri nedir?

(sosyal medya)

2023 yılında Royal Antwerp ile 4 yıllık sözleşme imzalayan Lammens, kariyerine Belçika'nın köklü kulüplerinden birinde devam ediyor. Güncel piyasa değeri yaklaşık 9 milyon euro olan genç file bekçisi, gelişim potansiyeliyle Avrupa'nın gelecek vaat eden kalecileri arasında gösteriliyor. Galatasaray'ın da transfer listesine giren Lammens, sarı-kırmızılı ekibin kaleci arayışında öne çıkan adaylardan biri olarak gündemdeki yerini koruyor.

Lammens'in tercihi Manchester United!