Lammens'in tercihi Manchester United!

Galatasaray, Royal Antwerp kalecisi Senne Lammens için Manchester United'dan daha yüksek bir teklifte bulundu. 23 yaşındaki kaleci ise Manchester United'a transfer olmak istiyor.

Royal Antwerp forması giyen ve Galatasaray'ın da kaleci adayları arasında gösterilen Senne Lammens için önemli bir gelişme yaşandı.

GALATASARAY DEVREYE GİRDİ

Daily Mail'de yer alan habere göre, Manchester United, 23 yaşındaki kaleciyi 17 milyon sterlin (19.6 milyon euro) değerinde bir anlaşma ile kadrosuna katmak istiyordu ancak transfer için son anda Galatasaray devreye girdi. Galatasaray'ın devreye girmesinin ardından, Belçikalı kalecinin şu anda Manchester United'a transferi belirsizliğini koruyor.

DAHA YÜKSEK TEKLİF

Galatasaray'ın Lammens için daha yüksek bir teklif sunduğu ancak 23 yaşındaki kalecinin transfer için tercihinin Manchester United olduğu yazıldı.

Öte yandan Lammens'in Manchester United'a imza atmasının, İngiliz ekibinde kaleci Andre Onana'nın geleceğini etkilemeyeceği kaydedildi.

