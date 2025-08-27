Santiago Gimenez için transfer açıklaması!

AC Milan'ın genç forveti Santiago Gimenez hakkında çıkan transfer söylentilerine menajeri Rafaela Pimenta açıklık getirdi.
Pimenta, yaptığı açıklamada, "Gimenez kesinlikle AC Milan'dan ayrılmayacak. Bu haberler doğru değil. Kendisi kulüpte kalıyor." ifadelerini kullandı.
FENERBAHÇE İÇİN TRANSFER İDDALARI ÇIKMIŞTI
24 yaşındaki Meksikalı golcüyle Premier Lig ekipleri ilgilenirken, Fenerbahçe de fırsat kolladığı belirtilmişti. Sarı-Lacivertliler'in, transfer dönemi geç kapanan Türkiye'de Osimhen örneğinde olduğu gibi oyuncuyu son anda kiralamayı hedeflediği öne sürülmüştü.