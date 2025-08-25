Premier Lig'in 2. haftasında Liverpool, muhteşem maçta oyuna sonradan giren 16 yaşındaki Rio Ngumoha'nın son dakikada attığı golle deplasmanda Newcastle United'ı 3-2'lik skorla geçerek üç puanın sahibi oldu.
Konuk ekip, 35. dakikada Ryan Gravenberch'in golüyle ilk yarıyı 1-0 önde kapattı. İkinci yarıya hızlı başlayan Liverpool, 46. dakikada yeni transfer Hugo Ekitike'nin golüyle farkı ikiye çıkardı.
Newcastle United, 57. dakikada Bruno Guimaraes'in golüyle farkı bire indirdi. Ev sahibi ekip, 88. dakikada Will Osula'nın golüyle skora dengeyi getirdi: 2-2.