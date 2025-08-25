PODCAST CANLI YAYIN

Liverpool muhteşem düelloda son dakikada 16 yaşındaki oyuncusu ile kazanmayı bildi!

Premier Lig'in 2. haftasında Newcastle United-Liverpool maçı seyircilerin gözlerinin pasını sildi. Liverpool 10 kişi rakibini deplasmanda oyuna sonradan giren 16 yaşındaki Rio Ngumoha'nın 90+10. dakikada attığı golle 3-2 mağlup etti. Newcastle United'da Anthony Gordon, 46. dakikada gördüğü kırmızı kartla takımını 10 kişi bıraktı.

Premier Lig'in 2. haftasında Liverpool, muhteşem maçta oyuna sonradan giren 16 yaşındaki Rio Ngumoha'nın son dakikada attığı golle deplasmanda Newcastle United'ı 3-2'lik skorla geçerek üç puanın sahibi oldu.

Muhteşem maç Liverpool'un (Takvim.com.tr)Muhteşem maç Liverpool'un (Takvim.com.tr)

Konuk ekip, 35. dakikada Ryan Gravenberch'in golüyle ilk yarıyı 1-0 önde kapattı. İkinci yarıya hızlı başlayan Liverpool, 46. dakikada yeni transfer Hugo Ekitike'nin golüyle farkı ikiye çıkardı.

Hugo Ekitike (Takvim.com.tr)Hugo Ekitike (Takvim.com.tr)

Newcastle United, 57. dakikada Bruno Guimaraes'in golüyle farkı bire indirdi. Ev sahibi ekip, 88. dakikada Will Osula'nın golüyle skora dengeyi getirdi: 2-2.

Bruno Guimaraes (Takvim.com.tr)Bruno Guimaraes (Takvim.com.tr)

Maçın son anları büyük heyecana sahne olurken, 90+10. dakikada 16 yaşındaki Rio Ngumoha, Liverpool adına galibiyet golünü kaydederek takımına üç puanı getirdi.

Rio Ngumoha (Takvim.com.tr)Rio Ngumoha (Takvim.com.tr)

Newcastle United'da Anthony Gordon, 46. dakikada gördüğü kırmızı kartla takımını 10 kişi bıraktı.

