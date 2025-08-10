Fenerbahçe WhatsApp grubunda artık Kerem de var!

Fenerbahçe'de Kerem Aktürkoğlu'nun transferi için geri sayım sürüyor. Milli futbolcu ile her konuda anlaşan sarı-lacivertliler son olarak Benfica'ya 22.5 milyon euro+2.5 milyon euro içeren teklifini iletmişti.

Şampiyonlar Ligi play-off turunda Fenerbahçe ile eşleşme ihtimalinden dolayı Portekiz kulübünün henüz bu teklife olumlu ya da olumsuz yanıt vermediği öğrenildi. Ancak yönetim bu transferi bitirmeye son derece kararlı. Feyenoord rövanşı sonrası görüşmelerin hız kazanması ve işin bitirilmesi bekleniyor.

Öte yandan Fenerbahçe'de yerli futbolcuların kendi aralarında iletişim kurmak için kullandıkları WhatsApp grubuna Kerem'i de aldıkları ortaya çıktı. Bu gelişme "transferin bitmesine kesin gözüyle bakılıyor" diye yorumlandı.