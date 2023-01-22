Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    ABONE OL

    Maç bitti sıra transferde! Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk takviye istiyor

    Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, "Antalya defansta kompakt bir görüntü çizdi. 3-4 atabilirdik, farkı açamadık ama kazandık. Maçları takım olarak kazanıyoruz. Top oyunda 49 dakika kalmış! İlk yarıda 2 dakikalık komik şekilde ekleme oldu. Maç sonu 9 dakika. Standartı olmalı" açıklamasında bulundu. Burul, transferleri beklediklerini söyledi.

    Maç bitti sıra transferde

    Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, ilk yarıda savunmayı açmakta zorlandıklarını söylerken, "İlk yarı dominant takımdık, rakibimiz pasla çıkmadı uzun topla çıktı. İkinci yarı daha iyiydik, pozisyon ürettik. Defans halinde kompakt bir takımlar, çok mücadele ettiler" dedi.

    HERKES BÜYÜK EMEK VERİYOR
    Buruk şöyle konuştu: "3-4 atabilirdik, farkı açamadık ama kazandık. Başarıda oyuncuların, teknik ekibin, taraftarın büyük emekleri var. Camia olarak kenetlendik, başarıyı birlikte yaşıyoruz."



    ICARDİ PAS OYUNUMUZDA ÖNEMLİ
    "ICARDI takıma göre pozisyonlar yaratıyor. Pas oyunumuzda önemli bir oyuncu. Daha çok orta ve pas gelecek. Gomis de öyle. Çok iyi iki forvetimiz var. Birbirlerine pozisyon yanakacaklar."

    İLK YARIDA 4-5 DAKİKA OLMALIYDI
    "TRANSFERLERI bekliyoruz. Pazar günü (bugün) boşuz, çalışacağız. Top oyunda 49 dakika kalmış. İlk yarıda komik şekilde 2 dakika ekleme oldu. 2. yarıda 9. İlk yarı 4-5 dakika uzamalıydı."

    ICARDI: SEVGİYE KARŞILIK VERDİM
    MAURO Icardi maçın ardından konuştu. Arjantinli yıldız, "2. yarıda daha iyiydik. Golümü attım ve kazandık. Sadece kendi takımımla değil taraftarlarla da gurur duyuyorum. Rakiplerimizi zor duruma düşünüyorlar. Galatasaray taraftarının aşklarına gollerle galibiyetlerle karşılık vermek istiyoruz" dedi. Icardi maç sonrası uçağa binip yola çıktığını sosyal medyadan paylaştı.

    ABDÜLKERİM GİRESUN'DA YOK
    Dün oynanan Antalyaspor maçının uzatma dakikalarında sarı kart gören Abdülkerim Bardakçı cezalı duruma düştü. Başarılı stoper önümüzdeki hafta Giresunspor ile deplasmanda oynanacak maçta takımdaki yerini alamayacak. Abdülkerim Bardakçı dün geceki Antalya maçının genelinde başarılı bir performans gösterdi.



    2. GOLDE ASLAN PAYI OLİVİERA'NIN
    Galatasaray'ın 2. golünü Floranus kendi kalesine attı. Ancak Floranus'u hataya zorlayan da yaptığı etkili ortayla Oliviera oldu.

    KORNER VE ORTA REKORU
    G.SARAY, Antalyaspor maçının ilk yarısında iki rekor kırdı. Sarı-Kırmızılılar ilk devrede tam 24 orta açtı ve 10 korner kullanarak Süper Lig'in bu sezonki rekorunu kırdı. Toplamda 38 orta, 16 korner attı.



        PENALTI VAR'DAN DÖNDÜ
        GALATASARAY karşılaşmanın 72. dakikasında penaltı kazandı ama kullanamadı. Ceza sahasında Icardi'nin şutu Ömer Toprak'ın elinden döndü, hakem Ali Şansalan penaltı noktasını gösterdi ama VAR'dan gelen uyarıyla pozisyon incelendi. Icardi'nin öncesinde Floranus'un ayağına bastığı tespit edilince iptal edildi.

        GOLDE OFSAYT TARTIŞMASI
        ANTALYA 54'te 1-1'i yakaladı. Nelsson'un Adriano'ya müdahalesine faul kararı çıkması tartışıldı. Devamında Soner'in kullandığı atışta Nakajima ofsaytta bekliyordu. Top ayaktan çıktıktan sonra Nakajima, yükselecek Boey'u engellerken, Adriano eşitliği getirdi. Pozisyon, Antalya-F.Bahçe maçında ev sahibinin 90+8'de iptal edilen golüne benzetildi. Bu golün de geçersiz olması gerektiği savunuldu.

        CEZAYA RAĞMEN 47 BİN TARAFTAR
        G.Saray, geçen hafta Hatay'ı 4-0 yenmişti. O maçta çirkin ve kötü tezahürat yaşandığı için PFDK, Antalya maçı öncesi tribündeki 40 bloğa 1 maç ceza verdi. 20 bin 15 yasaklı seyirci, biletini ve kombinesini devretti. Stadyuma hücum eden taraftarlar tribünleri doldurdu. Karşılaşmayı 47 bin 33 taraftarın izlediği duyuruldu.
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        EYT’liye kredili emeklilik
        Haberler Spor Maç bitti sıra transferde! Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk takviye istiyor
            SON DAKİKA