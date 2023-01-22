Maç bitti sıra transferde

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, ilk yarıda savunmayı açmakta zorlandıklarını söylerken, "İlk yarı dominant takımdık, rakibimiz pasla çıkmadı uzun topla çıktı. İkinci yarı daha iyiydik, pozisyon ürettik. Defans halinde kompakt bir takımlar, çok mücadele ettiler" dedi.
HERKES BÜYÜK EMEK VERİYOR
Buruk şöyle konuştu: "3-4 atabilirdik, farkı açamadık ama kazandık. Başarıda oyuncuların, teknik ekibin, taraftarın büyük emekleri var. Camia olarak kenetlendik, başarıyı birlikte yaşıyoruz."
ICARDİ PAS OYUNUMUZDA ÖNEMLİ
"ICARDI takıma göre pozisyonlar yaratıyor. Pas oyunumuzda önemli bir oyuncu. Daha çok orta ve pas gelecek. Gomis de öyle. Çok iyi iki forvetimiz var. Birbirlerine pozisyon yanakacaklar."
İLK YARIDA 4-5 DAKİKA OLMALIYDI
"TRANSFERLERI bekliyoruz. Pazar günü (bugün) boşuz, çalışacağız. Top oyunda 49 dakika kalmış. İlk yarıda komik şekilde 2 dakika ekleme oldu. 2. yarıda 9. İlk yarı 4-5 dakika uzamalıydı."
ICARDI: SEVGİYE KARŞILIK VERDİM
MAURO Icardi maçın ardından konuştu. Arjantinli yıldız, "2. yarıda daha iyiydik. Golümü attım ve kazandık. Sadece kendi takımımla değil taraftarlarla da gurur duyuyorum. Rakiplerimizi zor duruma düşünüyorlar. Galatasaray taraftarının aşklarına gollerle galibiyetlerle karşılık vermek istiyoruz" dedi. Icardi maç sonrası uçağa binip yola çıktığını sosyal medyadan paylaştı.
ABDÜLKERİM GİRESUN'DA YOK
Dün oynanan Antalyaspor maçının uzatma dakikalarında sarı kart gören Abdülkerim Bardakçı cezalı duruma düştü. Başarılı stoper önümüzdeki hafta Giresunspor ile deplasmanda oynanacak maçta takımdaki yerini alamayacak. Abdülkerim Bardakçı dün geceki Antalya maçının genelinde başarılı bir performans gösterdi.
2. GOLDE ASLAN PAYI OLİVİERA'NIN
Galatasaray'ın 2. golünü Floranus kendi kalesine attı. Ancak Floranus'u hataya zorlayan da yaptığı etkili ortayla Oliviera oldu.
KORNER VE ORTA REKORU
G.SARAY, Antalyaspor maçının ilk yarısında iki rekor kırdı. Sarı-Kırmızılılar ilk devrede tam 24 orta açtı ve 10 korner kullanarak Süper Lig'in bu sezonki rekorunu kırdı. Toplamda 38 orta, 16 korner attı.