Maç bitti sıra transferde





ICARDİ PAS OYUNUMUZDA ÖNEMLİ

"ICARDI takıma göre pozisyonlar yaratıyor. Pas oyunumuzda önemli bir oyuncu. Daha çok orta ve pas gelecek. Gomis de öyle. Çok iyi iki forvetimiz var. Birbirlerine pozisyon yanakacaklar."



İLK YARIDA 4-5 DAKİKA OLMALIYDI

"TRANSFERLERI bekliyoruz. Pazar günü (bugün) boşuz, çalışacağız. Top oyunda 49 dakika kalmış. İlk yarıda komik şekilde 2 dakika ekleme oldu. 2. yarıda 9. İlk yarı 4-5 dakika uzamalıydı."



ICARDI: SEVGİYE KARŞILIK VERDİM

MAURO Icardi maçın ardından konuştu. Arjantinli yıldız, "2. yarıda daha iyiydik. Golümü attım ve kazandık. Sadece kendi takımımla değil taraftarlarla da gurur duyuyorum. Rakiplerimizi zor duruma düşünüyorlar. Galatasaray taraftarının aşklarına gollerle galibiyetlerle karşılık vermek istiyoruz" dedi. Icardi maç sonrası uçağa binip yola çıktığını sosyal medyadan paylaştı.



ABDÜLKERİM GİRESUN'DA YOK

Dün oynanan Antalyaspor maçının uzatma dakikalarında sarı kart gören Abdülkerim Bardakçı cezalı duruma düştü. Başarılı stoper önümüzdeki hafta Giresunspor ile deplasmanda oynanacak maçta takımdaki yerini alamayacak. Abdülkerim Bardakçı dün geceki Antalya maçının genelinde başarılı bir performans gösterdi.