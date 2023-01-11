Weghorst’un ayrılık ihtimaline karşı golcü arayan Kartal'ın B planı hazır! Carlos Vinicius'u listeye aldı





RONDON'UN DA İSMİ GEÇİYOR

Siyah-Beyazlılar Fulham'da oynayan 27 yaşındaki Brezilyalı golcü Carlos Vinicius'u listesine ekledi. Beşiktaş, Brezilyalı golcüyü kiralık olarak kadrosuna katmayı planlıyor. Yıldız futbolcunun kulübüyle olan sözleşmesi 2025 yılında sona eriyor. 5 milyon Euro piyasa değeri olan Carlos Vinicius, takımında bu sezon yeteri kadar forma şansı bulamadı. Ligde sadece 10 maçta görev alan Vinicius'un golü bulunmuyor. Beşiktaş'ın bonservisi elinde olan Venezuela'lı yıldız golcü Salomon Rondon'la da ilgilendiği iddia edildi. 16 Aralık'tan beri kulüpsüz olan Rondon, kariyerinde 165 gole imza attı.