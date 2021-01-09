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    • Spor
    • 09.01.2021 Gazete
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    'dan için resmi teklif

    daha önce dolaylı yollardan görüşme yaptığı için resmi teklifini yaptı. Menajeri, “En kısa zamanda karar vereceğiz” açıklamasını yaptı.

    Yunus Mallı için resmi teklif
    Trabzonspor, ekibi ile yol ayrımında olan için bir süredir dolaylı yollarla görüşme yapmıştı. Ancak önceki gün Bordo-Mavililer oyuncunun menajeriyle direkt iletişime geçerek ilk teması sağladı.

    Yıldız oyuncunun menajeri İlhan Mallı, transferle ilgili olarak ile görüşme yaptıklarını doğrulayarak, "Şu an bu görüşmeler yeni başladı. Trabzonspor'da oynamak herkese katkı sağlar ve bizde kararımızı kısa süre içerisinde vereceğiz" diye konuştu.

    25 kez forması giyen Yunus Mallı'nın alman ekibiyle sözleşmesi Haziran ayında sona eriyor.

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    Wolfsburg'da teknik direktörüyle sorun yaşayan Yunus Mallı kendini yeniden ispatlamak istiyor.
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