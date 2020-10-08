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    • Spor
    • 08.10.2020 Gazete
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    ’un yarısı eridi

    2015-2016 sezonunda 136 milyon kadro değeri bulunan 5 sezonda büyük düşüş yaşadı. Sarı-Kırmızılılar’ın kadro değeri neredeyse yarı yarıya düşüp 70 milyon Euro’ya geldi.

    Cimbom’un yarısı eridi

    rakiplerinin gerisinde kalan 'ın kadro değeri adeta eriyor! Sarı-Kırmızılılar 2015-2016 sezonunda 136 milyon 'luk kadro değerine sahipti. Sarı-Kırmızılılar geride kalan 5 sezonda büyük bir düşüş yaşadı.

    Transfermarkt sitesinin açıkladığı verilere göre Galatasaray'ın mevcut kadrosunun değeri 5 yıl içinde neredeyse yüzde 50 düşerek 70 milyon Euro seviyesine geldi. böylece bu alanda da tüm takiplerinin gerisinde kaldı.

    89 milyon Euro ile ilk sırada yer alırken, 'un 82 milyon Euro, 'nin 77 milyon Euro, 'ın ise 70 milyon Euro kadro değeri bulunuyor.

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